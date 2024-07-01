تسريبات أبل.. معلومات عن iOS 19 وبطارية آيفون أطول في العمر

بدأت شركة أبل (Apple)، بالفعل العمل على تحديثات برامج iOS 19، وmacOS 16، وwatchOS 12، وvisionOS 3، للعام المقبل، حسب مارك غورمان، كبير المراسلين التقنيين ببلومبرغ.

وقال غورمان، في رسالته الإخبارية الأخيرة، إن شركة أبل“Apple”، بدأت رسميا في تطوير أنظمة التشغيل الرئيسية الخاصة بها لعام 2025 بالأسماء الرمزية “Luck” لنظام التشغيل iOS 19، و”Cheer” لنظام التشغيل macOS 16، و”Nepali” لنظام التشغيل watchOS 12، و”الاكتشاف” لـvisionOS‌ 3.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن منتجات الأجهزة المقرر إطلاقها في العام المقبل تتطلب برامج لأغراض الاختبار، ولكن من المبكر جدا معرفة نوع المميزات التي ستوفرها أنظمة التشغيل الجديدة، وفقا لـ”macrumors”.

أبل لم تطرح للجمهور أنظمة تشغيل 2024

في حين لم يتم طرح iOS 18، وmacOS 15 Sequoia، وwatchOS 11، وvisionOS 2 للجمهور بعد، فإن بدء العمل على تحديثات البرامج الرئيسية التالية لأجهزة أبل، الرئيسية يتماشى مع جدولها العادي.

ومتوقع أن تصل الإصدارات التجريبية العامة من ‌iOS 18‌، وmacOS 15 Sequoia، وwatchOS 11‌، وvisionOS 2‌، قبل شهر من الإصدار الرسمي في الخريف المقبل.

يجب دمج الذكاء الاصطناعي بسماعة Vision Pro

قال غورمان، أيضا إن سماعة الرأس Vision Pro، يجب أن تحصل على Apple Intelligence، في أقرب وقت من العام المقبل، لذلك قد يكون هذا منطقيًا لـvisionOS‌ 3.

ومارك غورمان، هو كبير المراسلين التقنيين لدى بلومبرغ، وله تاريخ طويل في إعداد التقارير الدقيقة عن خطط منتجات Apple.

بطارية آيفون أطول في العمر

من ناحية أخرى، يقول محلل شركة أبل Ming-Chi Kuo، إن بطارية iPhone الجديدة ذات الغلاف المعدني يجب أن تسمح بكثافة طاقة أعلى لتوفير عمر أطول للبطارية.

وأوضح Ming-Chi Kuo، إن اعتماد شركة أبل، بغلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ لبطارية ‌آيفون سيسمح بكثافة خلايا أعلى بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% مع البقاء ضمن حدود السلامة، فضلاً عن تلبية متطلبات لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وتسربت الصور المزعومة لبطارية iPhone 16 Pro ذات الغلاف المعدني في أواخر عام 2023.

ويتطلب قانون الاتحاد الأوروبي الجديد، من الشركات المصنعة للهواتف الذكية ضمان إمكانية استبدال البطاريات من قبل المالكين باستخدام أدوات يمكن الوصول إليها بسهولة بحلول عام 2025.

وتخطط شركة “Apple”، لتحقيق ذلك باستخدام تقنية فك الارتباط اللاصق المستحث كهربائيا، مما يسمح للمستخدمين بتطبيق جهد كهربائي منخفض لإزاحة البطارية بسرعة بدلا من الشرائط اللاصقة الصعبة.

ومن المتوقع أن تظهر هذه الطريقة الجديدة لاستبدال البطارية لأول مرة في طراز واحد على الأقل من طراز ‌iPhone 16‌، في وقت لاحق من هذا العام ويمكن أن تمتد إلى جميع إصدارات iPhone 17 في العام المقبل.