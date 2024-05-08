أبل تخسر مصمما بارزا آخر.. نهاية الفريق الأسطوري

لقد اكتملت عملية الرحيل تقريبًا لمجموعة التصميم التابعة لشركة “أبل” (Apple)، والتي عملت تحت قيادة جوني آيف، وهو فريق أسطوري ساعد الشركة في ريادة مشغلات الموسيقى، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والساعات الذكية.

وفي السنوات التي أعقبت خروج “آيف”، في عام 2019، غادر كبار المصممين مثل جودي أكانا، وجو تان، وأنتوني أشكروفت، وأندريا ويليامز، وجيريمي باتيلو، ويوجين وانغ.

3 مصممون فقط من فريق “آيف” يستمرون في أبل

واستمر التدفق الخارجي خلال العام الماضي، مع مغادرة لاعبين كبار مثل بارت أندريه، وكولين بيرنز، وشوتا أوياجي، وبيتر راسل كلارك أيضًا.

إيفانز هانكي، خليفة آيف كرئيس للتصميم الصناعي في شركة “أبل“، ترك شركة “Apple”، العام الماضي.

ولا يزال آلان داي، رئيس تصميم الواجهة في الشركة، في منصبه، لكن فريقه فقد أيضًا العديد من الأعضاء في الأشهر الأخيرة.

وآخر المصممين الصناعيين المتبقين من عصر “آيف”، هم ريتشارد هوارث، ومولي أندرسون، وبن شافير.

دونكان كير ينضم لفريق المغادرين

وأبلغ دونكان كير، أحد زملاء “آيف”، القلائل المتبقين في التصميم في عملاق التكنولوجيا الأمريكي “أبل”، بأنه سيغادر قريبًا، وفقًا لتصريحات نقلتها بلومبرغ لأشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن هذه الخطوة ليست علنية.

وانضم “كير”، إلى شركة ” Apple“، في عام 1999، وكان له دور فعال في تطوير عدة أجيال من أجهزة iPhone، وiPad، وMac.

ومع رحيل “كير”، سيتم حل فريق “آيف” المكون من حوالي 20 موظفًا متماسكًا بالكامل تقريبًا، مع ملاحظة استمرار 3 من الفريق فقط في الشركة.

أين ذهب أغلب فريق “جوني آيف”؟

لقد غادر جزء كبير من فريق “أبل” إلى “LoveFrom“، شركة التصميم الجديدة التابعة لـ “آيف”، حيث تعمل الشركة على مشاريع مع Airbnb Inc. ، وFerrari NV، وMoncler SpA، وغيرها من العلامات التجارية. وظل “آيف”، بعيدًا عن دائرة الضوء في شركة ” Apple”، في السنوات الأخيرة ولكنه شارك في مقابلة مشتركة مع الرئيس التنفيذي تيم كوك، ولورين باول جوبز في عام 2022.

على مدار العام ونصف العام الماضيين، كان فريق المصممين في “Apple”، يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للعمليات جيف ويليامز. وقد أثار ذلك غضب بعض الفنانين والنحاتين، الذين اعتادوا العمل بشكل وثيق مع مدير من عالم التصميم.

وذكرت بلومبرغ، في ذلك الوقت أن هجرة العقول لمصممي “Apple”، بعد رحيل “آيف”، أدى إلى عدم قدرتها على استبدال “هانكي”، مباشرة، بعد مغادرته.