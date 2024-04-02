ماذا ستقدم أبل في نظام التشغيل macOS 15؟

عندما يعقد مؤتمر WWDC 2024 في يونيو/حزيران، ستكشف شركة أبل الأمريكية النقاب عن إصدار الجيل التالي من نظام التشغيل macOS 15.

ميزات الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل macOS 15

تعمل شركة أبل على إضافة عدد من الميزات التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي إلى تحديثات نظام التشغيل الخاصة بها، ومن المرجح أن يكون العديد منها عبر الأنظمة الأساسية.

وتتضمن التحديثات المتوقعة في نظام تشغيل أبل macOS 15:

1 ـ قوائم تشغيل Apple Music التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

2 ـ الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي في الصفحات.

3 ـ إنشاء مجموعة الشرائح بمساعدة الذكاء الاصطناعي في Keynote.

4 ـ ميزات كتابة كود الذكاء الاصطناعي في Xcode.

5 ـ تحسينات المساعد Siri وتكامل أعمق مع الاختصارات.

يمكن أن يستفيد المساعد الشخصي Siri‌ أكثر من تحسينات الذكاء الاصطناعي، وهناك شائعات تشير إلى أن المساعد الشخصي سيكون أفضل في المحادثة الطبيعية وتخصيص المستخدم، مع تعيين الوظيفة الجديدة لتكون متاحة عبر الأجهزة.

تعمل أبل بشكل خاص على تحسين التفاعل بين ‌Siri‌ وتطبيق الرسائل، لذلك سيكون ‌Siri‌ قادرا على القيام بأشياء مثل الإكمال التلقائي للجمل بشكل أكثر فعالية واتباع أوامر معقدة ومتعددة الأجزاء.

قد يسمح التكامل الأعمق مع تطبيق Shortcuts للمستخدمين بأتمتة المهام المعقدة التي تتضمن تطبيقات متعددة.

هناك احتمال ضئيل بأن يكون هناك نوع ما من برامج الدردشة الآلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تشير الشائعات إلى أن شركة أبل تفكر في الشراكة مع جوجل أو OpenAI لاستخدام نماذجها اللغوية الكبيرة، ولكن ربما تخطط أبل أيضا لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لميزات النظام. .

إضافات جديدة أخرى في نظام التشغيل macOS 15

هناك العديد من الميزات الأخرى التي يُشاع أنها ستأتي إلى ‌نظام التشغيل macOS 15 من أبل.

تعمل أبل على ميزة Adaptive Voice Shortcuts لإنشاء عبارة مخصصة وربط إعداد إمكانية الوصول بها، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك خيار لتنظيم Live Speech في فئات أنشأها المستخدم.

تتيح ميزة المشاهد للمستخدمين تحديد أقسام أو مشاهد معينة داخل لوحاتهم للتنقل والمشاركة بشكل أسرع.

قد يحصل تطبيق الخرائط على دعم لإنشاء مسارات مخصصة، ويمكن أيضًا ترقيته باستخدام الخرائط الطبوغرافية.

منذ عام 2013، تستخدم شركة Apple أسماء بارزة في كاليفورنيا لنظام التشغيل Mac، وليس هناك ما يشير إلى أن ذلك سيتغير.

سيتم الكشف عن نظام التشغيل ‌macOS 15‌ في الكلمة الرئيسية لمؤتمر ‌WWDC 2024‌ يوم الإثنين 10 يونيو/حزيران 2024. وسيتم توفير الإصدار التجريبي الأول للمطورين في نفس اليوم، ومن المرجح أن يتبعه إصدار تجريبي عام في الصيف.

سيشهد ‌macOS 15‌ بعد ذلك إطلاقا عاما في وقت ما في الخريف، إما في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول 2024 بناء على الجداول الزمنية للإطلاق السابقة.