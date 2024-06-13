أبل ستسدد لـ “أوبن إيه آي” ثمن “تشات جي بي تي” عبر التوزيع وليس نقداً

عندما كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “أبل“، وكبار نوابه هذا الأسبوع عن ترتيب تاريخي مع “أوبن إيه آي” لدمج تطبيق “تشات جي بي تي” في أجهزة “آيفون” و”آيباد” و”ماك” التزموا الصمت بشأن الشروط المالية، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وبقي السؤال بدون إجابة يوم الاثنين: ما هي الشركة التي تدفع للأخرى كجزء من تعاون وثيق قد يكون له فوائد مالية دائمة لكليهما. ولكن، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، من غير المتوقع أن تدر الشراكة إيرادات ذات معنى لأي من الطرفين – على الأقل في البداية.

ويتضمن الترتيب دمج تطبيق “تشات جي بي تي”، وهو مساعد رقمي يستجيب بعبارات واضحة لطلبات المعلومات، في “سيري” Siri من “أبل” وأدوات الكتابة الجديدة. وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن شروط الصفقة خاصة، إن شركة “أبل” لا تدفع لشركة “أوبن إيه آي” كجزء من الشراكة. وبدلاً من ذلك، تعتقد شركة “أبل” أن استخدام العلامة التجارية وتكنولوجيا “أوبن إيه آي” في مئات الملايين من أجهزتها له قيمة مساوية أو أكبر من المدفوعات النقدية، على حد قول هؤلاء الأشخاص.

وفي الوقت نفسه، تستفيد شركة “أبل”، بفضل “أوبن إيه آي”، من تقديم برنامج محادثة متقدم للمستهلكين – مما قد يشجع المستخدمين على قضاء المزيد من الوقت على الأجهزة أو حتى الإنفاق على الترقيات.

وتعد الاتفاقية مع “أوبن إيه آي” جزءاً من حملة أوسع من جانب شركة “أبل” نحو الذكاء الاصطناعي. ووضعت الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” الخطط خلال خطاب رئيسي في مؤتمر المطورين العالمي السنوي، حيث عرض ميزات الذكاء الاصطناعي لأجهزة “آيفون” و”آيباد” و”ماك”. وتم تصميم القدرات غير الخاصة بـ “تشات جي بي تي” – التي تحمل علامة Apple Intelligence – داخل الشركة.

ولكن حتى لو لم يكن المال عاملاً رئيسياً في صفقة “أبل – أوبن إيه آي”، فإن المكافأة يمكن أن تلعب دوراً في وقت لاحق.

وفي ظل الهيكل الحالي، قد تصبح الشراكة مكلفة بالنسبة لشركة “أوبن إيه آي”، التي تحتاج إلى الدفع لشركة “مايكروسوفت” لاستضافة “تشات جي بي تي” على أنظمة الحوسبة السحابية “أزور” Azure الخاصة بتلك الشركة. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون “تشات جي بي تي”، كلما زادت نفقات “أوبن إيه آي”. ويهدد التكامل في أجهزة “أبل” – رغم كونه اختيارياً للمستخدمين ويقتصر على منتجات الشركة الحديثة – بإضافة الكثير إلى ميزانية الحوسبة.