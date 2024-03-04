أبل تُطلق جهاز كمبيوتر محمول جبارًا

أعلنت شركة أبل اليوم الاثنين، عن إطلاق “ماك بوك إير” المزود بشريحة معالجة (M3) ليصبح أحدث أجهزة الكمبيوتر الشخصي والمحمولة التي تعمل بنظام “ماك”.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة سيكون الجهاز الجديد أسرع بنسبة 60% عن الفئة المزودة بشريحة M1.

وسيتم توفير الجهاز الجديد بمقاسين 13 و15 إنش بتصميم فائق النحافة والخفة، وعمر بطارية يصل لغاية 18 ساعة وشاشة ريتنا ليكويد مذهلة، مع إمكانيات جديدة تشمل دعم لغاية شاشتين خارجيتين، وشبكة Wi-Fi أسرع من الجيل السابق.

ووصفت الشركة أن جهازها الجديد هو في العالم للمستهلكين لعصر الذكاء الاصطناعي، إذ يقدم نظام macOS ميزات ذكية تعزز الإنتاجية والإبداع مستفيداً بذلك من أداء الذكاء الاصطناعي المذهل، ليتمكن المستخدمون من الاستفادة من ميزات الكاميرا القوية، وتحويل الكلمات إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي، والترجمة، وتوقع النص، والإدراك البصري، وميزات تسهيلات الاستخدام، وغير ذلك الكثير.

الأسعار والتوفر

وقالت الشركة إن الجهاز الجديد سيصبح متاحاً في الأسواق بدءا من 8 آذار/مارس الجاري، كما يمكن طلبه انطلاقاً من اليوم الاثنين عبر متجر أبل في 28 بلداً.

وسيبدأ سعر MacBook Air بشريحة M3 مقاس 13 إنش من 4599 درهم إماراتي و 4199 درهم للطلاب، ويبدأ سعر MacBook Air بشريحة M3 مقاس 15 إنش من 5499 درهم و5099 درهم للطلاب. وسيتوفر كلا النموذجين بألوان مختلفة.