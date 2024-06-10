أعلنت شركة أبل يوم الاثنين عن نظامها الجديد “أبل إنتيليجنس” الذي يهدف إلى تحسين تجربة استخدام أجهزتها المختلفة من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي. يعتمد النظام على خدمة “سيري” التي خضعت لتحديث جذري لتمكينها من مجاراة منتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى في السوق.

ولتحقيق هذا الهدف، أقامت أبل شراكة مع “أوبن إيه آي” المطورة لـ “تشات جي بي تي”. ومن المقرر أن يتوافر “أبل إنتيليجنس” في الإصدار الجديد من نظام التشغيل “آي أو إس 18” الذي أعلن عنه أيضًا خلال مؤتمر المطورين.

يهدف “أبل إنتيليجنس” إلى تبسيط استخدام الأجهزة وتطبيقاتها، حيث سيتيح للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية خاصة بهم بناءً على وصف باللغة اليومية، وإنشاء ملخصات للرسائل في صندوق البريد الإلكتروني، وغيرها من الميزات.

كما كشفت الشركة عن تحديث “سيري” بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لمنحه القدرة على التحكم في ميزات التطبيق الفردية، مثل حذف رسائل البريد الإلكتروني وتحرير الصور. سيستفيد “سيري” أيضًا من خبرة “تشات جي بي تي” مع طلب الإذن من المستخدمين قبل الاستعلام عن خدمة “أوبن إيه آي”.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت أبل خلال المؤتمر أحدث برنامج لنظارات الواقع المختلط (فيجن أو إس2) الذي يستخدم التعلم الآلي لإنشاء صور طبيعية، وأتاحت التحكم في الجهاز بالإشارة، إلى جانب زيادة حجم الشاشة الافتراضية المتوفرة في (فيجن برو).