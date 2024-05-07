فريق التحرير by فريق التحرير

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أبل تكشف النقاب عن أجهزة جديدة

أعلنت أبل اليوم عن مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك iPad Air و iPad Pro الجديدين، وشريحة M4 الجديدة، وتطبيقي Logic Pro 2 و Logic Pro 11.

فريق التحرير by فريق التحرير
أبل تكشف النقاب عن أجهزة جديدة

أعلنت شركة أبل اليوم عن الجيل الجديد من جهاز iPad Air، والذي يتميز بتصميم جديد ومقاس 13 بوصة لأول مرة، مع شريحة M2 القوية.

يوفر iPad Air الجديد أداءً أسرع وكفاءة طاقة أفضل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية واسعة الزاوية 12 ميغابكسل مع نمط “في الوسط” لتحسين تجربة مكالمات الفيديو.

وكشفت أبل أيضًا عن جهاز iPad Pro الجديد، والذي يتميز بتصميم مذهل وشاشة ريتنا ألترا XDR جديدة كلياً. يعمل جهاز iPad Pro الجديد بشريحة M4 الجديدة، والتي توفر أداءً استثنائياً وكفاءة طاقة مذهلة.

كما يتميز iPad Pro الجديد بقلم Apple Pencil Pro ولوحة مفاتيح Magic جديدة.

وتُعد شريحة M4 أحدث شريحة من أبل، وهي مصممة لتوفير أداء استثنائي وكفاءة طاقة مذهلة.

وتوفر الشر تحسينات كبيرة في أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والمحرك العصبي، مما يجعل iPad Pro الجديد جهازًا مثاليًا للمهام المُطالبة مثل تحرير الفيديو والرسومات ثلاثية الأبعاد وتعلم الآلة.

كذلك، أطلقت أبل أيضًا إصدارات جديدة من تطبيقي Logic Pro، Logic Pro 2 for iPad و Logic Pro 11 for Mac.

وتقدم التطبيقات الجديدة ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل Studio Assistant، والتي تساعد الفنانين على إنشاء موسيقى بشكل أسرع وأسهل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...