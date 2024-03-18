أبل تسعى لصفقة مع غوغل لبناء محرك بحث بالذكاء الاصططناعي في هواتف آي فون

تجري أبل محادثات لبناء محرك الذكاء الاصطناعي جميني من غوغل في أجهزة أيفون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ اليوم الاثنين نقلاً عن أشخاص مطلعين على الوضع.

وأضاف التقرير أن شركة أبل أجرت مؤخرًا مفاوضات مع أوبن إي أي OpenAI مع النظر في استخدام نموذجها. وذكر التقرير أن شركتي أبل وغوغل تجريان مفاوضات نشطة للسماح لشركة تصنيع آيفون بترخيص لاستخدام نظام الذكاء الاصطناعي من غوغل وهو جيميني، وهي مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية من غوغل، لتشغيل بعض الميزات الجديدة القادمة إلى برامج الهاتف هذا العام.

وأضاف التقرير أن الطرفين لم يقررا بعد الشروط أو العلامة التجارية لاتفاقية الذكاء الاصطناعي أو وضع اللمسات الأخيرة على كيفية تنفيذها.

وقال التقرير إنه من غير المرجح أن يتم الإعلان عن أي صفقة حتى يونيو، عندما تخطط شركة أبل لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين في جميع أنحاء العالم. ولم تستجب شركات أبل وغوغل وأوبن إي أي على الفور لطلب رويترز للتعليق.

يذكر أن ابل اشترت قرابة 21 شركة ناشئة تنشط في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، وفقًا لـ PitchBook، ويبدو من المحتمل أن شهر سبتمبر سيشهد أجهزة ايفون جديدة مدججة بقدرات الذكاء الاصطناعي هذا العام.

يأتي ذلك في وقت تتزايد في الضغوط على شركة أبل من وول ستريت نظرا لتخلفها عن تقديم تقنية ذكاء اصطناعي متقدمة، فيما تقدم كل من سامسونغ وغوغل أدوات الذكاء الاصطناعي في هواتفها الذكية ( هاتف غوغل Pixel 8 Pro وهاتف S24 Ultra من سامسونغ) ولا تزال أبل تتلكأ في تقديم هذه التقنية التي تستحوذ على الاهتمام والعناوين منذ إطلاق تشات جي بي تي وما أحدثه من توجهات قوية أدخلت الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفاز وغيرها لكن أجهزة الهواتف الجوالة ستكون أهم ساحة للتنافس على هذه التقنية، ومثلا توفر سامسونغ ميزة ترجمة فورية للمكالمة الجارية بلغة أخرى من تطبيق لايف ترانسليت ‘live translate الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.