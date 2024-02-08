أبل تستبدل آي تيونز بـ3 تطبيقات على ويندوز

أعلنت شركة أبل أنها أجرت تغييراً رئيسياً بإلغاء تطبيق آي تيونز على ويندوز واستبداله بثلاثة تطبيقات جديدة لمستخدمي نظام التشغيل Windows 10 أو الإصدارات الأحدث.

وأوصت أبل باستخدام التطبيقات الجديدة التي تتيح نفس الخدمات التي كان يقدمها آي تيونز لكن بطرقة أحدث.

ما هي تطبيقات أبل الجديدة لنظام ويندوز؟

Apple Music: للاستماع إلى الملفات الصوتية وإدارتها من مكتبة آي تيونز، بما في ذلك المشتريات.

للاستماع إلى الملفات الصوتية وإدارتها من مكتبة آي تيونز، بما في ذلك المشتريات. Apple TV: لمشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية وإدارتها، والوصول إلى خدمات بث الصوتيات والبث التلفزيوني من آبل.

لمشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية وإدارتها، والوصول إلى خدمات بث الصوتيات والبث التلفزيوني من آبل. Apple Devices: لتحديث أجهزة آيفون أو آيباد عبر الحاسوب، وأخذ النسخ الاحتياطية، واستعادة البيانات، ومزامنة المحتوى مع الحاسوب.

ميزات التطبيقات الجديدة

سهولة الاستخدام والتصفح.

أداء سريع وموثوق.

واجهة مستخدم حديثة.

تكامل أفضل مع خدمات أبل الأخرى.

دور آيتيونز

سيقتصر دور تطبيق “آي تيونز” بعدها على الوصول إلى ملفات بودكاست والكتب الصوتية وإدارتها.

يمكن للأشخاص الذين لا يملكون نسخ حديثة من ويندوز الاستمرار باستخدام تطبيق آي تيونز في الوقت الحالي.

تطبيق آي كلاود

أعادت أبل تصميم تطبيق منصة التخزين السحابية “آي كلاود” في نظام ويندوز لتسهيل تثبيته وتحسين واجهة المستخدم.

يهدف المظهر الجديد إلى تسهيل الوصول إلى سحابة آي كلاود في الحواسيب العاملة بنظام ويندوز، بالإضافة إلى توضيح المحتوى الذي يزامن مع أجهزة أبل.

يمكن تحميل تطبيق آي كلاود الجديد من متجر مايكروسوفت الرسمي على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز 10 أو 11.

معلومات إضافية حول آي تيونز

تم إطلاق تطبيق آي تيونز لأول مرة عام 2001.

كان التطبيق متعدد الاستخدامات، حيث سمح للمستخدمين بتشغيل الموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية وإدارة أجهزة أبل.

واجه التطبيق بعض الانتقادات في السنوات الأخيرة لكونه معقدًا وصعب الاستخدام.