أبل تدرس إطلاق روبوت شخصي

كشفت تقارير صحفية، أن عملاقة التكنولوجيا شركة “أبل” الأميركية تدرس مشاريع تهدف إلى تصنيع روبوتات ذاتية التحكم للاستخدام الشخصي.

ويهدف هذا التوجه إلى تنويع منتجات الشركة وتعزيز مكانتها في المنازل، بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا بأجهزتها مثل أجهزة الكمبيوتر، وهواتف آيفون والأجهزة اللاوحية آي باد وغيرها.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، يركز مهندسو الشركة على روبوت متنقل قادر على متابعة المستخدمين في منازلهم.

ويمكن لهذا الروبوت أن يساعد في مهام متنوعة مثل تنظيف المنزل، أو إحضار الطعام، أو حتى تقديم المساعدة لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

في المقابل، صرفت “أبل” النظر عن طموحاتها إلى تصنيع سيارة كهربائية مطلع السنة الحالية، واضعةً بذلك حدا لمشروع شهد تقلبات وتحولات كثيرة طوال 10 سنوات.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن أكثر من 2000 موظف عملوا على هذا المشروع السري، لكنه انتهى بإغلاقه تمامًا.

وذكرت الوكالة في جانب اخر، أن المهندسين في أبل يتطلعون لابتكار “جهاز يثبت على المكتب يستطيع نقل شاشة”، لكن هذا المشروع “أضيف وأزيل من خريطة طريق الشركة على مر السنين”.