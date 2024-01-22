40 عاماً من الابتكار.. أبل تحتفل بأول جهاز ماكنتوش

في 24 كانون الثاني/يناير 1984، أطلقت شركة أبل أول جهاز ماكنتوش، وهو جهاز كمبيوتر شخصي يتميز بواجهة مستخدم رسومية سهلة الاستخدام.

كان هذا الجهاز علامة فارقة في تاريخ أجهزة الكمبيوتر، حيث ساعد على نشر أجهزة الكمبيوتر على نطاق واسع خارج النطاق الضييق للمحترفين والتقنيين.

الإعلان المثير للجدل لكمبيوتر أبل

تم إطلاق أول جهاز ماكنتوش في وقت كانت فيه أجهزة الكمبيوتر الشخصية لا تزال باهظة الثمن ومعقدة الاستخدام.

ولمواجهة هذا التحدي، قررت شركة أبل إطلاق إعلان تلفزيوني ضخم خلال مباراة سوبر بول عام 1984.

كان الإعلان، الذي يحمل عنوان “1984”، من إخراج ريدلي سكوت، ويصور فتاة تكسر شاشة عملاقة تصور شركة IBM المنافسة. كان الإعلان مثيراً للجدل في ذلك الوقت، لكنه ساعد على جذب الانتباه إلى جهاز ماكنتوش.

السعر والأداء

كان أول جهاز ماكنتوش مكلفاً نسبياً، حيث تم بيعه بسعر 2495 دولاراً في الولايات المتحدة. ومع ذلك، كان أرخص من منافسه الرئيسي، جهاز كمبيوتر IBM الشخصي، الذي كان يكلف 3270 دولاراً.

كان أداء جهاز ماكنتوش جيداً في ذلك الوقت، حيث كان يحتوي على معالج 6502 بسرعة 8 ميغاهرتز وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 128 كيلوبايت.

مبيعات متواضعة

باعت شركة أبل 372 ألف وحدة من أول جهاز ماكنتوش في عامه الأول. كانت هذه مبيعات جيدة في ذلك الوقت، لكنها أقل بكثير من مبيعات أجهزة كمبيوتر أبل اليوم.

التأثير الدائم

كان أول جهاز ماكنتوش إنجازاً تقنياً مهماً، حيث ساعد على نشر أجهزة الكمبيوتر على نطاق واسع. كان هذا الجهاز أيضاً علامة فارقة في تاريخ شركة أبل، حيث مهد الطريق للنجاح المستقبلي للعلامة التجارية.