فريق التحرير by فريق التحرير

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آيفون 17 يشهد أهم تحديث في تاريخ هواتف أبل منذ عام 2007

تخطط شركة أبل لإطلاق طراز آيفون 17 الجديد كليا في العام المقبل بتصميم “أنحف بشكل ملحوظ”، وفقا لموقع The Information.

فريق التحرير by فريق التحرير

يقول التقرير إن الجهاز يمكن أن يكون له سعر أعلى من طراز Pro Max، والذي يبدأ حاليا بسعر 1199 دولارا، مما يشير إلى أن الجهاز سيصبح الطراز الجديد الأحدث في المجموعة.

إعادة تصميم رئيسية في iPhone 17

آيفون 17 يشهد أهم تحديث في تاريخ هواتف أبل منذ عام 2007

يؤكد التقرير أن الجهاز سيحتوي على “إعادة تصميم رئيسية” مشابهة لجهاز iPhone X، وقد يتضمن ذلك نقل الكاميرات الخلفية من الزاوية العلوية اليسرى من الجهاز إلى “الوسط العلوي”، جنبا إلى جنب مع جزيرة ديناميكية أضيق.

تم وضع نظام الكاميرا الخلفية لجهاز آيفون في الزاوية العلوية اليسرى من الجهاز منذ الطراز الأصلي لعام 2007، لذا فإن نقل الكاميرات إلى الجزء الأوسط العلوي من الجهاز سيكون تغييرا ملحوظا.

تحتوي بعض الهواتف الذكية الشهيرة التي تعمل بنظام أندرويد على كاميرات خلفية موضوعة في الجزء العلوي الأوسط، مثل Pixel 8 Pro من جوجل.

حجم الشاشة آيفون 17

آيفون 17 يشهد أهم تحديث في تاريخ هواتف أبل منذ عام 2007

ويضيف التقرير أن حجم الشاشة سيكون بين 6.1 و6.7 بوصة، تشمل الميزات المحتملة الأخرى المذكورة هيكلا من الألومنيوم وشريحة A19 وكاميرا أمامية محسنة.

وكجزء من هذه الخطة، يقول التقرير أن شركة أبل لا تخطط لإطلاق iPhone 17 Plus في العام المقبل، لذا ستظل التشكيلة تتكون من 4 نماذج.

هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها الحديث عن طراز iPhone 17 أنحف هذا الشهر، بعد تقارير من محلل سلسلة التوريد في Apple Jeff Pu وخبير صناعة العرض Ross Young، الذي قال إن الجهاز سيحتوي على شاشة بحجم 6.5 بوصة، وفقا لموقع “macrumors”

ويحذر التقرير من أن شركة أبل لا تزال تختبر تصميمات متعددة لجهاز آيفون الجديد هذا، وقد تؤدي التأخيرات المحتملة إلى دفع إصدار الجهاز إلى ما بعد عام 2025.

ويقول التقرير إن الجهاز المنتظر سيكون سعره أعلى من كل الهواتف السابقة، وربما سيحمل هذا الجهاز اسم”iPhone Ultra” الذي ترددت شائعات عنه منذ بضع سنوات.

مميزات هاتف iPhone 17

آيفون 17 يشهد أهم تحديث في تاريخ هواتف أبل منذ عام 2007

1 ـ شاشة مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة (على الأرجح 6.5 بوصة).

2 ـ تصميم أنحف بشكل ملحوظ بإطار من الألومنيوم.

3 ـ نقل الكاميرات الخلفية إلى “أعلى وسط” الجهاز.

4 ـ سعر أعلى من طراز Pro Max في تشكيلة iPhone.

5 ـ تحسين الكاميرا الأمامية.

6 ـ جزيرة ديناميكية أضيق.

7 ـ شريحة A19.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...