فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inتكنولوجياإلكترونيات

تسريبات آيفون 16.. هل تستخدم آبل “الجرافين” للحد من ارتفاع الحرارة؟

أوضح Kosutami أن آبل تعمل على نظام حراري لسلسلة IPhone 16، وهو جعل أغلفة البطارية من مادة الجرافين  لتقليل ارتفاع درجة الحرارة.

فريق التحرير by فريق التحرير

تخطط شركة آبل الأمريكية لإدخال نظام حراري جديد على ىسلسة هواتفها IPhone 16  لتقليل ارتفاع درجة الحرارة، وفقًا للمسرب الشهير المعروف باسم “Kosutami”.

ومن المقرر أن تصدر آبل سلسلة هواتف IPhone 16 في شهر سبتمبر 2024، في مؤتمرها السنوي للكشف عن أحدث التقنيات والأجهزة كل عام.

وفي منشور حديث على منصة “إكس”، أوضح Kosutami أن آبل تعمل على نظام حراري لسلسلة IPhone 16، وهو جعل أغلفة البطارية من مادة الجرافين  لتقليل ارتفاع درجة الحرارة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لمشاكل ارتفاع درجة الحرارة التي تم مواجهتها على نطاق واسع مع IPhone 15 Pro، والتي عالجتها آبل من خلال تحديث البرامج في وقت سابق من هذا العام.

ويتكون الجرافين من عنصر الكربون، ويأتي بشكل أساسي من طبقة جرافيت بسماكة ذرة واحدة، ويمكن للجرافين أن يحدث تغييرا جذريا في عالمنا، بداية من الصناعة، وصولا للطب وانتهاء بالإلكترونيات.

و قدمت آبل طلبات براءات اختراع متعلقة باستكشافها للمادة لتبريد الحرارة في الأجهزة المحمولة، بحسب ما نشر موقع macrumors.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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