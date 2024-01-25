آيفون يتصدر مبيعات الهواتف الذكية في الصين خلال 2023

تصدر هاتف آيفون من شركة أبل قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعاً في الصين لأول مرة عام 2023، مسجلاً أداءً قوياً على الرغم من المنافسة المحلية الشرسة والعقوبات الحكومية المتزايدة ضد التكنولوجيا الأميركية.

احتل آيفون المرتبة الأولى في الشحنات في الربع الرابع لعام 2023 ولمجمل العام أيضاً، وفقًا للشركة العالمية لتحليلات البيانات “أي دي سي” (International Data Corporation).

جاء هذا بعد أن توقع العديد من المحللين انخفاض مبيعات آيفون في الربع الأخير بسبب انخفاض الإقبال على الجيل الأخير “Iphone 15” في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

آيفون تتفوق على فيفو وهواوي

ولاحظت “أي دي سي” أيضاً ازدياد المنافسة من الأسماء المحلية، مثل “هواوي”. التي شهدت انتعاشًا، لكن التخفيضات والعروض الترويجية في الوقت المناسب ساعدت في تقليل الضرر بالنسبة لشركة أبل.

وكان النجاح في الربع الأخير إلى حد كبير نتاجًا لتراجع المبيعات أقل من منافسيها، كما أظهرت بيانات “أي دي سي”.

وبالنسبة للعام ككل، كان انخفاض أبل بنسبة 2.2% في عام 2023 أفضل من منافسيها المحليين مثل هونور و فيفو، اللذان عانى كلاهما من انخفاضات مزدوجة الأرقام، والانخفاض العام في الشحنات بنسبة 5%.

كان العام من أدنى مستويات مبيعات الهواتف الذكية في الصين منذ عقد، بسبب الانتعاش الاقتصادي الضعيف وتراجع قدرة المستهلكين، وفقًا لـ “أي دي سي”.

كما شهد 2023 عودة هواوي إلى الصدارة مع سلسلة Mate 60 الخاصة بها، مما أطلقها مرة أخرى إلى قائمة أفضل خمسة صانعين في الصين في الربع الأخير من العام، مع زيادة بنسبة 36% في الشحنات.

وقال محلل “أي دي سي” آرثر جاو: “إن صعود أبل إلى المركز الأول في عام 2023، خاصةً في ضوء المنافسة المتجددة من هواوي والشعور العام بالإنفاق الضعيف، يمثل نجاحًا هائلاً”. “لقد حققت أبل ذلك بفضل التخفيضات في الأسعار في الوقت المناسب في قنواتها الطرفية، والتي حفزت الطلب”.