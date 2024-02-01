محمد بن سلمان يُطلق “آلات” لدفع التقنية السعودية نحو العالمية

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة “آلات”، وذلك في إطار استراتيجي لتعزيز دور المملكة العربية السعودية في عالم الصناعات المستدامة ورفع مستوى التقنية والابتكار.

تتخذ “آلات” موقعاً ريادياً في قلب الصناعات المستدامة، حيث ستعمل على تطوير وتصنيع منتجات تقنية متقدمة لخدمة الأسواق المحلية والعالمية.

تشمل تخصصات الشركة سبع وحدات أعمال استراتيجية، تتراوح بين الصناعات المتقدمة وأشباه الموصلات والأجهزة المنزلية الذكية إلى الصحة والإلكترونيات والمباني الذكية والبنية التحتية.

“آلات” لن تقتصر على السوق المحلية، بل ستلعب دورًا كبيرًا في توفير حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية. ومن خلال تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، ستكون الشركة على طريق الاستدامة وتقديم فوائد اقتصادية وبيئية على مستوى عالمي.

من المتوقع أن تساهم “آلات” في إحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في المملكة بحلول عام 2030، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام.

تعتبر هذه الخطوة متماشية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الاستثمارات المحلية وتحفيز الابتكار والتنوع الاقتصادي.

من المتوقع أن يلعب تأسيس “آلات” دوراً حيوياً في دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة، مما يسهم في رفع مستوى البحث والتطوير وتطوير القدرات المحلية.

يترقب المجتمع العالمي بفارغ الصبر تأثير هذه الشركة الجديدة، التي تحمل رسالة واضحة للعالم بأن المملكة تتجه نحو مستقبل صناعي مستدام ومبتكر.