فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتكنولوجياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةإلكترونياتاستثمار

محمد بن سلمان يُطلق “آلات” لدفع التقنية السعودية نحو العالمية

ترسم “آلات” خارطة طريق لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، وهو توجيه يتناسب مع رؤية المملكة الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية للأجيال القادم

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة “آلات”، وذلك في إطار استراتيجي لتعزيز دور المملكة العربية السعودية في عالم الصناعات المستدامة ورفع مستوى التقنية والابتكار.

تتخذ “آلات” موقعاً ريادياً في قلب الصناعات المستدامة، حيث ستعمل على تطوير وتصنيع منتجات تقنية متقدمة لخدمة الأسواق المحلية والعالمية.

تشمل تخصصات الشركة سبع وحدات أعمال استراتيجية، تتراوح بين الصناعات المتقدمة وأشباه الموصلات والأجهزة المنزلية الذكية إلى الصحة والإلكترونيات والمباني الذكية والبنية التحتية.

“آلات” لن تقتصر على السوق المحلية، بل ستلعب دورًا كبيرًا في توفير حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية. ومن خلال تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، ستكون الشركة على طريق الاستدامة وتقديم فوائد اقتصادية وبيئية على مستوى عالمي.

من المتوقع أن تساهم “آلات” في إحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في المملكة بحلول عام 2030، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام.

تعتبر هذه الخطوة متماشية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الاستثمارات المحلية وتحفيز الابتكار والتنوع الاقتصادي.

من المتوقع أن يلعب تأسيس “آلات” دوراً حيوياً في دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة، مما يسهم في رفع مستوى البحث والتطوير وتطوير القدرات المحلية.

يترقب المجتمع العالمي بفارغ الصبر تأثير هذه الشركة الجديدة، التي تحمل رسالة واضحة للعالم بأن المملكة تتجه نحو مستقبل صناعي مستدام ومبتكر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...