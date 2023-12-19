آبل توقف بيع أحدث طرازين من ساعاتها في الولايات المتحدة

أعلنت شركة آبل أنها ستوقف بيع ساعتيها الذكيتين “Series 9” و”Ultra 2” مؤقتاً في الولايات المتحدة الأميركية تنفيذاً لأمر أصدرته لجنة التجارة الدولية الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر يتعلق بانتهاك حقوق براءة الاختراع لشركة طبية.

وتواجه آبل نزاعاً مع شركة ماسيمو للتكنولوجيا الطبية حول براءة اختراع تكنولوجيا تتيح لساعتها قياس الأوكسجين في الدم.

وشددت آبل بأن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة غير دقيقة وليست صحيحة ويجب إلغاؤها، وأكدت أنها ستستأنف القرار أمام الدائرة الاتحادية.

وقالت الشركة إنها ستبدأ بتنفيذ القرار في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري ما لم يصدر أي قرار يلغي الأمر الصادر عن اللجنة، وإنها ستوقف المبيعات عبر موقعها الإلكتروني 21 كانون الأول/ديسمبر وعبر مواقع تابعة لها في 24 من الشهر نفسه.

وأشارت أن الطرزات الأخرى التي لا تحتوي على الميزة لن تتأثر بالموضوع.

كما أكدت الشركة أن عمليات البيع خارج الولايات المتحدة للطرازين الجديدين لن يتأثر بالقرار.