فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتكنولوجياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

آبل توقف بيع أحدث طرازين من ساعاتها في الولايات المتحدة

قالت شركة آبل إنها ستوقف مبيعات 2 من أحدث إصدارات ساعات Apple Watch في الولايات المتحدة مؤقتا بسبب نزاع على الملكية الفكرية حول ميزة قياس “الأوكسجين في الدم”.

فريق التحرير by فريق التحرير
آبل توقف بيع أحدث طرازين من ساعاتها في الولايات المتحدة

أعلنت شركة آبل أنها ستوقف بيع ساعتيها الذكيتين “Series 9” و”Ultra 2” مؤقتاً في الولايات المتحدة الأميركية تنفيذاً لأمر أصدرته لجنة التجارة الدولية الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر يتعلق بانتهاك حقوق براءة الاختراع لشركة طبية.

وتواجه آبل نزاعاً مع شركة ماسيمو للتكنولوجيا الطبية حول براءة اختراع تكنولوجيا تتيح لساعتها قياس الأوكسجين في الدم.

وشددت آبل بأن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة غير دقيقة وليست صحيحة ويجب إلغاؤها، وأكدت أنها ستستأنف القرار أمام الدائرة الاتحادية.

وقالت الشركة إنها ستبدأ بتنفيذ القرار في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري ما لم يصدر أي قرار يلغي الأمر الصادر عن اللجنة، وإنها ستوقف المبيعات عبر موقعها الإلكتروني 21 كانون الأول/ديسمبر وعبر مواقع تابعة لها في 24 من الشهر نفسه.

وأشارت أن الطرزات الأخرى التي لا تحتوي على الميزة لن تتأثر بالموضوع.

كما أكدت الشركة أن عمليات البيع خارج الولايات المتحدة للطرازين الجديدين لن يتأثر بالقرار.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...