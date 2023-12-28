محكمة أمريكية تسمح لشركة “آبل” باستئناف بيع الساعات الذكية مؤقتا

سمحت محكمة الاستئناف الأمريكية لشركة “آبل” باستئناف مبيعات ساعاتها الذكية الشهيرة، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة قرارا، الأربعاء الماضي، بحظر عملية البيع.

وجاء قرار الحظر في البداية بسبب دعوى قضائية من شركة “ماسيمو” ضد آبل، تتهمها بالاستفادة من البيانات الخاصة بها خلال اجتماعات الشركتين عام 2013 وانتهاك حقوق وبراءات الاختراع الخاصة باستخدامات آبل في ساعاتها الذكية حول ميزة قياس نسبة تشبع الدم بالأكسجين، ومميزات طبية الأخرى.

وجاء القرار ليوقف مبيعات أحدث ساعات آبل، وهي طرازات “آبل ووتش 9″، و”آبل ووتش آلترا 2″، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يتم تعليق القرار مؤقتا، وقبول استئناف شركة آبل.

يذكر أن شركة “آبل” كانت قد أوقفت بالفعل بيع ساعاتها الذكية الجديدة عبر متاجرها الإلكترونية بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري، ثم تم تطبيق القرار داخل متاجرها الرسمية يوم 26 من الشهر ذاته.

وبعد إعلان قرار المحكمة الجديد، لم تستأنف آبل بيع ساعاتها داخل الولايات المتحدة حتى الآن، لكن ما زالت مبيعات “آبل واتش إس إي” مستمرة دون توقف لعدم احتوائها على مقياس التأكسج النبضي الذي توقفت بسببه مبيعات الساعات الأخرى.