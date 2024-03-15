خطة لإنتاج وقود الطيران المستدام لأول مرة في مصر

أعلنت وزارة البترول المصرية، عن خطة ستنفذها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المملوكة للدولة، لإنتاج أول وقود طيران مستدام في البلاد، وفقا لبيان الوزارة.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، خلال اجتماع عقده لاستعراض الخطة، إنه من المقرر الاستعانة بمؤسسات دولية لإعداد الدراسات، وإنجاز المراحل الأولية الخاصة بالإعداد للمشروع، وتدبير التمويل.

مشروع إنتاج وقود الطيران المستدام

وشكلت الحكومة المصرية، لجنة تنفيذية من الوزارات للتعاون في العمل على الإجراءات، والآليات الخاصة، للإسراع بالعمل على مشروع إنتاج وقود الطيران المستدام، والتعاون مع المستهلك النهائي لهذا النوع من الوقود متمثلا في قطاع الطيران المدني.

والموضوع تم الكشف عنه في وقت سابق الشهر الماضي، حيث ذكرت تقارير صحفية محلية نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة الإسكندرية للتكرير والبتروكيماويات، المملوكتين للدولة، تدرسان إقامة مشروع مشترك مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بتكلفة تقدر بنحو 380 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويا.

ما هو وقود الطيران المستدام؟

وقود الطيران المستدام، هو وقود حيوي يستخدم لتشغيل الطائرات، وهو مصنوع من مواد غير بترولية كزيت الطعام المستخدم، والشحوم الحيوانية، والمحاصيل غير الغذائية.

ووقود الطيران المستدام يساعد في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بوقود الطائرات التقليدي.

ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، فإن قطاع الطيران كان مسؤولا عن 2% من انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة في عام 2022.

ومؤخرا في اجتماع منظمة الإيكاو بدبي، أعلنت دول المنظمة العمل سوياً نحو الوصول إلى نسبة 5% على الأقل من تزويد الطائرات بهذا الوقود بحلول 2030.