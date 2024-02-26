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وزير سعودي: تكلفة التدهور البيئي تجاوزت 86 مليار ريال

كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة، عن استثمارات ضخمة تجاوزت مليارات الريالات بهدف تحقيق التزام بيئي مستدام

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، عن تفاصيل حجم الاستثمارات في قطاع الخدمات البيئية بالمملكة.

وأكد الوزير، أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يتجاوز 6 مليارات ريال، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تستهدف تنفيذ مشاريع الالتزام البيئي، وذلك حتى عام 2030.

كما نوه إلى أن حماية البيئة أصبحت إحدى ضرورات ضمان الأمن البيئي والغذائي والمائي، وعامل مهم في التنمية والازدهار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تكلفة التدهور البيئي تجاوزت 86 مليار ريال بحسب دراسة للبنك الدولي عام 2014م، لافتًا إلى أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق تقدم في المؤشرات العالمية.

وقال المهندس المشيطي، خلال كلمته في منتدى الالتزام البيئي اليوم في الرياض، أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يدرس زيادة الفرص والحوافز التي تجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات البيئية.

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