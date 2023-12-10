نيوم السعودية تطلق شركة لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة

تعمل شركة نيوم السعودية على إطلاق منظومة جديدة للإنتاج الغذائي المستدام من خلال إنشاء أنظمة غذائية لإيجاد عصر جديد من الغذاء ن الصحراء.

أعلنت “نيوم” السعودية، اليوم الأحد، عن إطلاق شركة، لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة تهدف لإعادة تعريف طرق إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن شركة نيوم للغذاء “توبيان”، ستعتمد على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة عبر خمس ركائز أساسية هي، الزراعة المقاومة لتقلبات المناخ، والاستزراع المائي المتجدد، والأغذية المستحدثة، والتغذية المخصصة، والإمداد الغذائي المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.



كما ستعمل الشركة على تطوير التقنيات اللازمة لبناء نظام غذائي مستدام بمستوى عالٍ لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن ارتفاع النمو السكاني، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والتغيرات المناخية، واستنفاد الموارد الطبيعية، وذلك من خلال تعزيز مجتمع حيوي يضم نخبة من العلماء والخبراء والمبتكرين.



وأوضحت أنه تم إطلاق “توبيان” بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حيث يتماشى إطلاق الشركة مع أهداف رؤية 2030، لضمان الأمن الغذائي، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060

وتمثل “توبيان” معيارًا مبتكراً جديدًا للإنتاج الغذائي المستدام من خلال بناء منظومة تهدف إلى إتقان “فن الكثير بالقليل”، وإيجاد “عصر جديد من الغذاء” يمتد من الصحراء.



ويقدم مفهوم إطلاق توبيان “المستقبل إلى المائدة” الجديد حلولاً ومبادرات مبتكرة من شأنها إحداث ثورة في النظام الغذائي العالمي الحالي لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر: تعمل نيوم على تسريع عجلة التطور البشري، وتعكس توبيان التزامنا في إحداث تحول إيجابي طويل الأمد للحياة في المملكة وبقية العالم.