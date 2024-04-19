فريق التحرير by فريق التحرير

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نجاح استنساخ نمس نادر من أنسجة مجمدة

استنساخ نمس نادر بعد الحصول على عينات صالحة من الحمض النووي من أنسجة مجمدة من النمس أسود القدمين

فريق التحرير by فريق التحرير
النمس

أعلن أول أمس في مدينة دينفر الأمريكية عن نجاح استنساخ نمس نادر بولادة اثنين من الحيوانات المستنسخة الجديدة من النمس أسود القدمين، وأطلق اسمي نورين على النمس الذكر وأنطونيا للأنثى.

وكشفت هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية وشركاؤها في مجال الأبحاث الجينية عن أحدث جهودهم لتربية النمس أسود القدم المستنسخ سابقًا من أنسجة مجمدة من نمس إنثى اسمها إليزابيث آن.

وتحتاج عملية الاستنساخ عادة للحصول على عينات صالحة من الحمض النووي، و وُلدت نورين في المركز الوطني للحفاظ على النمس ذو القدم السوداء في كولورادو، بينما تقيم أنطونيا في معهد سميثسونيان الوطني لحديقة الحيوان وبيولوجيا الحفظ في فيرجينيا. تم استنساخ كلاهما من نفس المادة الوراثية من النمس إليزابيث آن بحسب بيان أصدرته هيئة الحياة البرية الأمريكية.

أنطونيا – الصورة- Black-footed ferret clone Antonia, Roshan Patel/Smithsonian Conservation Biology Institute, Creative Commons Attribution 4.0, https://www.fws.gov/media/black-footed-ferret-clone-antonia

وذكرت الهيئة أن حيونات النمس النادرة المولودة حديثة تتمتع بصحة جيدة وتنمو وفقا لمراحل طبيعية في السلوك ومعدلات النمو المتوقعة. وتخطط الهيئة وشركاؤها البحثيون لمواصلة جهود تربية نورين وأنطونيا بمجرد وصولهما إلى مرحلة النضج الإنجابي في وقت لاحق من هذا العام.

تم استنساخ إليزابيث آن ونورين وأنتونيا من عينات الأنسجة التي تم جمعها في عام 1988 من نمس أسود القدمين يعرف باسم ويلا وتم تخزينها في حديقة الحيوانات المجمدة التابعة لتحالف الحياة البرية في سان دييغو.

تحتوي هذه العينات على تنوعات جينية فريدة أكثر بثلاث مرات من تلك الموجودة في المتوسط في المجموعة الحالية. إن إدخال هذه الجينات غير الممثلة حاليًا إلى الحيوانات الحاليين من شأنه أن يفيد بشكل كبير التنوع الجيني للأنواع.

ويختم البيان بأن الاستنساخ والأبحاث الجينية ذات الصلة يمكن أن تقدم حلولاً محتملة للمساعدة في الحفاظ على الموائل وإعادة إدخال القوارض سوداء الأقدام إلى البرية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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