500صانع قرار بمنتدى استدامة “الشرق الأوسط”2024 في المنامة

تستضيف العاصمة البحرينية “المنامة” مطلع العام المقبل 2024، منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، لمناقشة تطوير استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية.

المنتدى الذي سيعقد خلال الفترة 8-9 يناير 2024 في فندق الخليج – مملكة البحرين، يعد منصة إقليمية لبناء المهارات و تبادل الخبرات الخاصة لدعم العمل المناخي، و ينطلق تحت عنوان “تحقيق الحياد الكربوني الصفري – طرق تسريع التنفيذ”.

ويبحث المنتدى الجهود الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى المنطقة، بحضور 500 صانع قرار ومسؤول تنفيذي وخبير استدامة من مختلف القطاعات على مستوى المنطقة والعالم.

كما سيناقش المنتدى ضمن أجندة أعماله مخرجات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (كوب 28) المَعني بتغير المناخ، المنعقد مؤخرا بدولة الإمارات العربية المتحدة وكيف يمكن تنفيذها لدعم العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا).

و يبحث برنامج المنتدى، الذي سيحضره الدكتور محمد بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، من خلال جلساته ومناقشاته عالمية المستوى بصورة شمولية الى طريق الحياد الكربوني الصفري وأوجه التعاون الأساسية وطرق التمويل والأنظمة والتشريعات المطلوبة لتسريع توجه الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات وعلى مستوى الاقتصاديات الإقليمية.



وسيتضمن برنامج عمل المنتدى على مدار يومين عدداً من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية التفاعلية مع المشاركين من متحدثين رفيعي المستوى من بينهم مسؤولون حكوميون وقادة العمل المناخي ومدراء كبرى الشركات لبحث التحديات والمسائل الأكثر أهمية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري. وتضم قائمة المتحدثين رؤساء تنفيذيين من شركة أكوا باور، شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة (ايه بي إم تيرمينالز) البحرين، بنك ABC، شركة بابكو إنيرجيز، مجموعة بوسطن للاستشارات، مصرف البحرين المركزي، شركة ديلويت، شركة ايرنست آند يونغ – بارثينون، هيئة الكهرباء والماء، مدينة إكسبو دبي، بنك إتش اس بي سي، شركة انفراكورب، شركة “كي بي إم جي”، Lucid Motors، البحر الأحمر الدولية، بنك ستاندرد تشارترد، شركة الزعبي وشركاه وغيرها.



كما سيتخلل أعمال المنتدى سلسلة من الورش التي ستركز على مساعدة الشركات على تطوير استراتيجيات لخفض انبعاثاتها الكربونية وتأسيس مسارات خاصة بهم وصولاً الى الحياد الكربوني الصفري. وستدير ورش العمل كلا من: شركة ديلويت، شركة “كي بي إم جي”، مجموعة الاستدامة، جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين وشركة “بترو سكيلز”.



وقالت ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، مؤسس ومنظم المنتدى : “نتطلع قدماً مرة أخرى لجلب مجموعة متنوعة من قادة الأعمال مع خبراء المناخ والاستدامة لمناقشة حلول عملية ومجدية للتحولات المتسارعة في حقول الاقتصاد والطاقة الماثلة أمامنا”.



ويدعم المنتدى مجموعة من الشركاء الملتزمين بدعم العمل المناخي الإقليمي.



