“كهرباء ومياه دبي” تسجل أقل مدة انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى العالم في 2023

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي أقل مدة انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى العالم في عام 2023، وحطمت الرقم المسجل أيضا باسمها في عام 2022.

وفقاً لبيانات هيئة كهرباء ومياه دبي، بلغ متوسط مدة انقطاع للكهرباء في دبي خلال 2023 نحو 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك سنويا، مقابل، 1.19 دقيقة، في عام 2022.

التقنيات المستخدمة في هيئة كهرباء ومياه دبي

وفقاً لوسائل إعلام إماراتية، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تعتمد أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وتخزين الطاقة، لتوفير الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير.

وأضاف الطاير، أن “هيئة كهرباء ومياه دبي توفر أفضل المرافق لأفضل مدينة في العالم “.

برامج هيئة كهرباء ومياه دبي

وتحدث سعيد محمد الطاير عن الشبكة الذكية التي تنفذها كهرباء ومياه دبي باستثمارات 7 مليارات درهم، والتي تعد إحدى الأدوات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من البرامج أبرزها، نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، وهذا البرنامج هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا النظام يقوم بزيادة التحكم في الشبكة وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري.