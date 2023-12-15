سكان الإمارات يتوقعون التحول إلى السيارات الكهربائية قريباً (استبيان)

أظهر استبيان أجرته مجموعة الفطيم للسيارات، بشأن التحول لاستخدام السيارات الكهربائية في دولة الإمارات تخوف 64% من المشاركين من الأثر البيئي للمركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي.

وكشف الاستبيان الذي شمل 2008 أشخاص أن 26% ممن لا يمتلكون سيارة كهربائية في الوقت الراهن مهتمين بالحصول على واحدة خلال الأشهر الـ12 المقبلة. بينما قال 50% من المشاركين إنهم قد يفكرون بالانتقال المركبات الكهربائية خلال الفترة الزمنية ذاتها، ما يوضح التوجه نحو اعتماد المركبات الكهربائية.

ووفقاً للاستبيان يعتزم 63% من المشاركين اعتماد المركبات الكهربائية كوسائل أساسية للنقل خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عامين، فيما اعتبرته المجموعة مؤشراً على تسارع التوجه نحو النقل المستدام بشكل كبير.

وتوقع 70% انتشار محطات الشحن كل بضعة كيلومترات في السنوات الخمس المقبلة، فيما رأى 30% من المشاركين أنّ ما بين 30 و50% من سكان دولة الإمارات سيقودون المركبات الكهربائية أو السيارات الهجينة بحلول عام 2030.

وقال كاتيب بلخوجة، مدير شؤون التركيز على الزبائن لدى مجموعة الفطيم للسيارات: “فاقت نتائج الاستبيان جميع توقعاتنا، لا سيما أن 63% من المشاركين أعربوا بشكل صريح عن اختيار المركبات الكهربائية كوسيلة أساسية للنقل. ولم تكن النتائج إيجابية فحسب، بل قدّمت دليلاً واضحاً على تطور تصورات الزبائن في دولة الإمارات تجاه النقل الكهربائي. وشكّل إجراء هذا الاستبيان خطوة في غاية الأهمية بالنسبة لمجموعة الفطيم للسيارات، إذ منحنا فهماً دقيقاً لعقلية الزبائن، لا سيما على خلفية انعقاد مؤتمر (COP 28)”.

أبرز معوقات اعتماد المركبات الكهربائية:

مخاوف السلامة (49%)

تكاليف الخدمات (44%)

محدودية البنية التحتية للشحن (41%)

طول عمر البطارية (41%)

القيمة عند إعادة البيع (32%)

ارتفاع سعر السيارات بالمقارنة مع سيارات الوقود التقليدي (68%)

وأضاف بلخوجة: “لا شك أن هناك بعض المعوقات التي يتعين علينا تجاوزها، غير أنّ النتائج عززت ثقتنا باستراتيجيات النقل الكهربائي التي نسعى إلى تحقيقها. كما أن التزامنا بتطوير منظومة النقل الكهربائي يوفر إجابات مباشرة وواضحة على معظم المخاوف التي تعيق اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع، حيث تشمل تلك المنظومة مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية، ومحطة الشحن الخاصة بنا (Charge2Moov) بالإضافة إلى توفير التدريب في مجال النقل الكهربائي لمرحلة ما بعد البيع. ونحن أيضاً مجموعة السيارات الوحيدة في المنطقة الملتزمة بتقديم هذا العرض المتكامل من المركبات الكهربائية، لذا فكلنا ثقة أننا سنكون قادرين على تسريع التحوّل الأخضر والوفاء بتعهدنا برفع نسبة مبيعاتنا من مركبات الطاقة الجديدة إلى 50% من إجمالي مبيعات السيارات وتركيب 10% من محطات الشحن في الدولة بحلول عام 2030.

وتابع: “يتمثل هدفنا الرئيسي في إتاحة وصول الجميع للمركبات الكهربائية من خلال تقديم مجموعة واسعة من منتجات النقل الكهربائي بأسعار متنوعة وإمكانات أداء مختلفة، وهو ما يوفر حلاً للتصور الرئيسي تجاه الأسعار لدى غالبية الزبائن بشأن تكاليف المركبات الكهربائية مقابل سيارات الوقود التقليدي”.

العوامل المؤثرة في عملية التحول إلى المركبات الكهربائية:

سرعة الزمن اللازم للشحن (54%)

زيادة عدد محطات الشحن (54%)

التطورات في تكنولوجيا البطاريات (54%)

زيادة مدى القيادة (52%)

واختتم بلخوجة بقوله: “تعود نتائج الاستبيان بالفائدة علينا في مجموعة الفطيم وعلى القطاع الأوسع، لا سيما أنّها تبين بوضوح العوامل الحاسمة الكفيلة بتسريع الانتقال نحو النقل المستدام في دولة الإمارات”.