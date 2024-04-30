أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سابك، عبد الرحمن الفقيه، جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أن الشركة قامت بالانتقال نحو استخدام طاقة بديلة تأتي من نفايات البلاستيك، وبدأت في إنتاج الكيماويات من خلالها، مع التطلع لتحقيق مليون طن من هذه الطاقة بحلول عام 2030.

وأكد الفقيه خلال الحوار على أهمية التكنولوجيا ودورها الحيوي في الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى أن سابك قامت بتبني التكنولوجيا اللازمة والتعاون مع شركاء آخرين لتعزيز هذا الجانب، وذلك من خلال استحداث عدد من البرامج لضمان الاستدامة والحد من النفايات.

وأضاف الفقيه أن سابك تسعى للحد من بصمتها الكربونية، حيث تمكنت من خفضها بنسبة 12.74%، وتطمح إلى تحقيق كلفة صفرية من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050.

وفي سياق متصل، كشف الفقيه أن الشركة قد بدأت في استحداث 90 مشروعاً متعلقاً بالاستدامة، مؤكدًا التزام سابك بالاستثمار في التكنولوجيا المتعلقة بالاستدامة ودعم أي مشروع يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة.

يأتي هذا الإعلان في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في الرياض تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، والذي يشهد مشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم، ويُعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي.

Our CEO told a high-level audience at #WEF24 in Riyadh that our energy-efficiency improvements programs are aimed not only at meeting our own sustainability targets but also those of the Kingdom, particularly the Saudi Energy Efficiency Program 2025 targets.#SABIC pic.twitter.com/cHQEHkFHla — SABIC I سابك (@SABIC) April 29, 2024