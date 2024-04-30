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“سابك” تتجه نحو الاقتصاد الدائري.. تحويل نفايات البلاستيك إلى طاقة بحلول 2030

كشفت “سابك” عن تنفيذ 90 مشروعًا استداميًا، مع التأكيد على التزامها بتخفيض بصمتها الكربونية بنسبة 12.74%، مع طموحها لتحقيق تكلفة صفرية للانبعاثات الكربونية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سابك، عبد الرحمن الفقيه، جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أن الشركة قامت بالانتقال نحو استخدام طاقة بديلة تأتي من نفايات البلاستيك، وبدأت في إنتاج الكيماويات من خلالها، مع التطلع لتحقيق مليون طن من هذه الطاقة بحلول عام 2030.

وأكد الفقيه خلال الحوار على أهمية التكنولوجيا ودورها الحيوي في الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى أن سابك قامت بتبني التكنولوجيا اللازمة والتعاون مع شركاء آخرين لتعزيز هذا الجانب، وذلك من خلال استحداث عدد من البرامج لضمان الاستدامة والحد من النفايات.

وأضاف الفقيه أن سابك تسعى للحد من بصمتها الكربونية، حيث تمكنت من خفضها بنسبة 12.74%، وتطمح إلى تحقيق كلفة صفرية من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050.

وفي سياق متصل، كشف الفقيه أن الشركة قد بدأت في استحداث 90 مشروعاً متعلقاً بالاستدامة، مؤكدًا التزام سابك بالاستثمار في التكنولوجيا المتعلقة بالاستدامة ودعم أي مشروع يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة.

يأتي هذا الإعلان في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في الرياض تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، والذي يشهد مشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم، ويُعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...