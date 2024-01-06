تستضيف مدينة الرياض فعالية مهمة ضمن سلسلة من المؤتمرات الدولية، حيث تنظم المدينة مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية (IASTE) تحت عنوان “ديناميكية التراث“.

يُتوقع أن يكون المؤتمر منصة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء في مجالات العمارة والتخطيط العمراني، مما يسهم في تعزيز فهمنا لأهمية الحفاظ على التراث والتفاعل بين التقاليد والحداثة.

المؤتمر الذي انطلق في الخامس من يناير ٢٠٢٤ ويستمر لمدة خمسة أيام، يُسلط المؤتمر الضوء على أهمية الحفاظ على التراث والتفاعل الإيجابي بينه وبين التطورات الحضرية الحديثة.

و يتيح المؤتمر فرصة للباحثين والخبراء في مجالات العمارة والتخطيط العمراني لمناقشة نتائج أبحاثهم وتطبيقاتهم العملية في مجالات الحفاظ على التراث والمدن المستدامة.

فعاليات المؤتمر الدولي لـ “ديناميكية التراث” تأتي بتوجيهات من الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، الذي تنظمه الأمانة بالتعاون مع هيئة التراث وجامعة الملك سعود، يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث والجهود المبذولة لتعزيز التفاعل بين التقاليد والحداثة.

وأكد أمين منطقة الرياض، خلال كلمته أمام المؤتمر بالمشاركين، على أن ما تشهده الرياض اليوم هو فقط بداية لما تصبو إليه، وأشار إلى استضافتها للعديد من التجارب الحضرية والثقافية التاريخية، وأعلن عن إطلاق مبادرة الرياض الخضراء، وهي مشروعات طموحة تُعد الأكبر في العالم، مؤكدًا أنها جزء من الجهود الشاملة التي تسعى لتحقيق تغيير إيجابي في المدينة.

يشير القادة والمنظمون إلى أن هذا المؤتمر يتوافق مع رؤية المدينة في مجالات العمارة والحفاظ على التراث، وسيكون منصة مهمة لبناء جسور التفاهم والتعاون في هذه الجوانب.