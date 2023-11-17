بوغراند: الإمارات تستثمر 50 مليار دولار في 70 دولة

تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة قرابة 50 مليار دولار في الاستدامة وذلك في 70 دولة حول العالم، من بينها 40 دولة ناشئة.

وقالت رحمة بوغراند، نائبة رئيس قسم استشارات العملاء وما قبل البيع، وسفيرة الاستدامة لدى شركة “إس إيه بي” جنوب الشرق الأوسط وإفريقيا، إن الإمارات لديها استراتيجيات بيئية طموحة حتى عام 2050، واستثمار 50 مليار دولار يعزز الدولة الخليجية في هذا القطاع.

وأشارت بوغراند إلى النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات بفضل التزامها الكبير بالاستدامة عبر الاستراتيجيات البيئية خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وجاءت تصريحات بوغراند خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة “إس إيه بي” للإعلان عن دراسة جديدة أعدتها الشركة بشأن استثمارات الشركات الإماراتية في الاستدامة.

وأوضحت بوغراند أن الدراسة بينت تخطيط معظم الشركات في الإمارات لزيادة استثماراتها بشكل ملموس في استراتيجيات الاستدامة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

صنع القرار الاستراتيجي

وتشير الدراسة إلى أن غالبية الشركات في الإمارات تقوم بمراقبة أثرها البيئي، مع التخطيط لاستثمارات مستقبلية و 98% من الشركات التي شملتها الدراسة تهتم بقياس الجوانب البيئية وإعداد التقارير الخاصة بها لصنع القرار الاستراتيجي والتشغيلي.

تحليل البيانات البيئية في الإمارات

وأظهرت الدراسة أن غالبية الشركات الإماراتية قد بدأت هذه العملية خلال الخمسة أعوام الماضية فقط، وأفاد 40.4% منها بأنها تجمع البيانات منذ فترة تتراوح ما بين عامين إلى أقل من خمسة أعوام، فيما تقوم 19.2% منها بجمع البيانات منذ أقل من عامين.

نتائج دراسة الاستدامة في الإمارات

73.5% من الشركات تخطط إلى زيادة الاستثمارات في الإستدامة.

13.9% فقط من الشركات تنوي الحفاظ على مستويات الاستثمار الحالية.

9.3% من الشركات تنوي البدء بالاستثمار في الجوانب البيئية.

2% من الشركات فقط إلى تنوي تخفيض استثماراتها الحالية.

0.7% من الشركات ليس لديها أي خطط استثمارية في هذا القطاع.

30.1% من الشركات لديها خطط استثمارية تمتد ما بين عام وأقل من 3 أعوام.

34.9% من الشركات لديها خطط خلال فترة من ثلاثة إلى أقل من 5 أعوام.

28.8% من الشركات لديهم خطط استثمارية ما بين 5 إلى أقل من 10 أعوام.

العلاقة الإيجابية بين الربحية والاستدامة

ومن جانبه قال مراون زين الدين المدير التنفيذي لشركة “إس إيه بي” في الإمارات، إن الدراسة بينت 49.7% من الشركات تدرك العلاقة الإيجابية بين الربحية والاستدامة، 53.6% من الشركات ترى وجود علاقة إيجابية بين التنافسية والاستدامة.

وأضاف: “84.1% يعتقدون بدرجة متوسطة إلى مرتفعة أن استراتيجياتهم البيئية تسهم في زيادة كفاءة إجراءاتهم وعملياتهم، في حين أن 82.1% يرون بأن الاستراتيجيات تُعزز من جودة منتجاتهم وخدماتهم”.

الانبعثات الحرارية أبرزالتحديات

واحتل استهلاك الطاقة والانبعاثات الحرارية موقعاً متقدماً من حيث أهم التحديات، إذ أكد 100% من التنفيذيين الذين شملتهم الدراسة إدراكهم لأهمية هذه المشكلة.

يشار إلى أن هذه الدراسة تأتي ضمن دراسة عالمية تم نشر نتائجها قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر (COP28) الذي تستضيفه الإمارات نهاية نوفمبر حتى 12 ديسمبر وشملت استطلاع 4,750 من المستجيبين من 21 دولة و29 قطاعاً.