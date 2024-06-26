أزمة المناخ.. لماذا فشلت خطة العالم في مواجهتها؟

قبل بضعة أعوام فقط، كان تحديد الأهداف المناخية، وخطط خفض الانبعاثات أمرا ضروريا في عالم الأعمال، وكان هناك سباق حقيقي للتغلب على المنافسين المستهدفين من أجل كسب قلوب، وعقول، ومحافظ العملاء والمستثمرين، لكن الآن تغير كل هذا.

في الأسبوع الماضي، أظهرت المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية التي أجراها معهد الطاقة “EI” (منظمة دولية ذات عضوية مهنية مقرها المملكة المتحدة)، أن الانبعاثات العالمية الضارة بالمناخ لا تزال في ارتفاع، بينما ظلت الحصة الإجمالية لمصادر الطاقة البديلة التي يطلق عليها اسم الطاقة المتجددة في المزيج العالمي ضئيلة، كما ارتفع الطلب الإجمالي على الطاقة، وكذلك الطلب على النفط على وجه التحديد.

ما هو الجديد في معركة المناخ؟

ولم تكن النتائج التي توصل إليها معهد الطاقة مفاجئة. ومع ذلك، ربما تفاجأ البعض في عالم الشركات بعد سنوات عديدة من الوعود التي قطعتها المنظمات غير الحكومية المعنية بالمناخ، بأن الاستثمار البيئي، والاجتماعي، والمؤسسي، هو الطريق للمضي قدمًا، وأن الاعتماد على الهيدروكربونات كان قديمًا للغاية، وغير مستدام على الإطلاق، وغير مربح.

في غضون سنوات قليلة فقط، فشلت الاستثمارات البيئية، والاجتماعية، والحوكمة، في الارتقاء إلى المستوى المأمول، وعانى مطورو طاقة الرياح والطاقة الشمسية من انهيار هائل في الأسهم بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، ووقع صانعو السيارات الكهربائية في مأزق مع عدد أقل من الأشخاص المتحمسين لمشاريعهم، وفقا لـ”OIl price”.

وأثناء حدوث ذلك، اكتشفت الشركات أن أهدافها المناخية كانت في كثير من الأحيان غير واقعية. لذلك بدأوا بمراجعتها، أو إسقاطها مباشرة.

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز”، مؤخرا لمحة عامة عن هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن مراجعات، وإلغاء الأهداف المناخية كانت مدفوعة بتطورات سياسية، وتنظيمية، أو عدم وجودها.

ويبدو أن الشكوى الشائعة الأخرى بين رجال الأعمال كانت غياب الدعم الحكومي الكافي، وهو ما يسمى عادة الإعانات.

هل تقع المسؤولية على الحكومات بالدرجة الأولى؟

تبدو هذه النقطة الأخيرة جديرة بالملاحظة بشكل خاص لأن الحكومات في أوروبا، والولايات المتحدة، حيث تتركز أغلب تلك الشركات الطموحة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، أصبحت سخية إلى حد ما في إعانات الدعم التي تقدمها للانتقال إلى نموذج اقتصادي منخفض الانبعاثات.

ومع ذلك، لم يكن هذا كافيا بالنسبة لهذه الشركات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك قطع العلاقات مع “القطاعات الملوثة”، على حد تعبير “فاينانشيال تايمز”، وهو ما يعني في معظم الحالات صناعة الطاقة.

كيف تحايلت شركات النفط؟

قالت راشيل ويتاكر، رئيسة أبحاث الاستثمار المستدام في شركة إدارة الأصول الهولندية “روبيكو”، لصحيفة “فاينانشيال تايمز”:” لقد انجرف الجميع في موجة من الحماس.. والواقع أثبت أن هناك فجوة كبيرة بين تحديد أهداف خفض الانبعاثات على الورق، وبين خفض هذه الانبعاثات فعليا، سواء من خلال التخفيضات الفعلية في النشاط، أو من خلال شراء تعويضات الكربون”.

وسلطت الأضواء على هذه الأخيرة بعد التقارير التي أظهرت فشلها المستمر في الوفاء بوعودها، مما يلقي بظلاله على مسعى خفض الانبعاثات برمته، والذي كان من المفترض أن تكون هذه التعويضات جزءا كبيرا ومربحا منه، وفقًا للمرحلة الانتقالية.

هناك أيضا، مشكلة التخفيض الفعلي للانبعاثات من خلال خفض النشاط، حيث أمرت محكمة في هولندا شركة “شل”، بالقيام بذلك بعد أن رفعت مجموعة من المدافعين عن البيئة دعوى قضائية ضد الشركة، وفازت بها قبل عامين.

استأنفت شركة “شل” هذا العام، وتراجعت عن خططها الانتقالية التي تضمنت بالفعل تقلص إنتاج النفط، والغاز.

وأثار قرار “شل”، ضجة في وسائل الإعلام، ولقي رضا بين المستثمرين حيث ظل الطلب على النفط، والغاز قويا، في حين كانت مشاريع “شل” المنخفضة الكربون أقل من التوقعات، تماما مثل شركة “بريتيش بتروليوم”، التي نفذت أيضا قرارا مماثلا.

هل قامت البنوك بدورها؟

البنوك التي كان من المفترض أن تخفض حجم الأعمال التي تقوم بها مع صناعة النفط والغاز، كانت بطيئة في تنفيذ هذه التخفيضات، في معظمها. وكانت بعض هذه البنوك، مثل بنك “كريدي أجريكول” الفرنسي، قد أعلنت عن خطط لقطع كل العلاقات مع الشركات المنتجة للنفط والغاز، ولكن أغلبها، على الرغم من تعهداتها المتعلقة بالانبعاثات، ظلت تستثمر في صناعة الطاقة.

وكان هذا لسبب بسيط وهو أن هذه الاستثمارات كانت مربحة، على عكس العديد من الاستثمارات في قطاع الانبعاثات المنخفضة من قطاع الصناعة.

وهناك أيضًا كل تلك الشركات من مختلف الصناعات التي اكتشفت ببساطة أن أهدافها كانت أكثر تفاؤلاً من كونها واقعية.

أما الآن، فقد أصبح الأمر مستحيلاً وسط الضغط التنظيمي الذي تمارسه الحكومات في الغرب بهدف منع ما يسمى بالغسل الأخضر، أو ​​الإدلاء بتصريحات كاذبة حول أنشطة خفض الانبعاثات.

ماذا عن إعادة النظر في الأهداف المناخية؟

وبسبب هذه الدفعة، فإن الكثير من الشركات تعيد النظر في أهدافها المناخية لأنها قد لا تكون قادرة على إثبات أنها تحرز بالفعل تقدمًا نحو أهدافها. وذلك لأن ما يسمى بمعايير الإبلاغ تعتمد على أساليب الإبلاغ عن الانبعاثات التي وصفتها صحيفة فايننشال تايمز بأنها “التخمين المحبط”.

ومؤخراً، أعطت كندا للعالم لمحة سريعة عن الكيفية التي قد يبدو بها هذا التوجه إلى التطرف عندما أقرت قانوناً يحظر على الشركات تقديم أي ادعاءات بشأن خفض الانبعاثات ما لم يكن لديها دليل سليم على أن هذه الادعاءات واقعية.

كان رد فعل صناعة النفط والغاز هو إزالة جميع المحتويات من مواقع المجموعات الصناعية، وانتقاد الحكومة بسبب التعريفات الغامضة في القانون التي من شأنها أن تجعل تقديم هذا الدليل على خفض الانبعاثات شبه مستحيل مع فتح الباب أمام الدعاوى القضائية لنشطاء المناخ.

ويتراجع عالم الأعمال عن التزاماته المناخية بعد أن اكتشف وجود فرق كبير بين الآمال، والطموحات من جهة، والواقع المادي من جهة أخرى.

ومع مضاعفة الحكومات جهودها في خطط خفض الانبعاثات الخاصة بها والتي تعتمد على مواكبة عالم الأعمال فقد نشهد فجوة أكبر بين الاثنين.