الشركات الخليجية تضاعف تقارير الاستدامة

عمدت الشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها إلى تحسين تقاريرها بشأن القضايا المتعلقة بالبيئة، استجابة لزيادة الطلبات المقدمة من أصحاب المصلحة لمثل هذه الإفصاحات، ومعايير الإبلاغ المتطورة المتعلقة بالمناخ وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة من قبل الحكومات، كما أوردت وكالة “موديز”.

وقد تضاعفت نسبة نشر تقارير الاستدامة تقريباً منذ عام 2019، ومع ذلك، فإن مستوى الإفصاح يختلف بشكل كبير من شركة إلى أخرى، مما يوضح عدم الاتساق في ممارسات الإبلاغ في المنطقة، وهو ما هو الحال أيضاً في أجزاء أخرى كثيرة من العالم.

وتكشف حوالي 50% من جهات الإصدار المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي عن النطاقين 1 و2 من انبعاثات الغازات الدفيئة. ومن بين جهات الإصدار، حدد ما يقرب من نصفها أهداف النطاق 1 للانبعاثات، وما يقرب من 40% حددت أهداف النطاق 2.

علاوة على ذلك، تكشف حوالي 40% من جهات الإصدار عن كثافة انبعاثات الكربون الخاصة بها – مما يسمح بمقارنة البصمة الكربونية بين أقرانها – وقد حدد أكثر من نصف هذه الجهات أهدافاً لكثافة الكربون. ومع ذلك، فإن 35% فقط من جهات الإصدار حددت أهدافاً لصافي انبعاثات صفرية. وفي الغالبية العظمى من الحالات، لا تتضمن أهداف صافي الصفر النطاق 3، الذي يشكل الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة. كما نجد نقصاً في التوحيد في حساب الانبعاثات المبلغ عنها وفي التحقق من البيانات بواسطة طرف ثالث، مما يجعل من الصعب المقارنة بين الشركات.

ويحتاج المستثمرون الدوليون والبنوك التي تركز على القضايا البيئية إلى بيانات دقيقة عن الانبعاثات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وإدارة تعرضاتهم. ويعوق ذلك الافتقار إلى الإفصاح المفصل والموحد، على الرغم من بعض التقدم في المعايير في السنوات الأخيرة. إن طرح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S1 وS2 من قبل مجلس معايير الاستدامة الدولي، والذي سيكون ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ من 1 كانون الثاني / يناير 2024 ويمكن للشركات اعتمادها طوعاً، يمكن أن يؤدي إلى تضييق الفوارق في جودة التقارير في المنطقة. .

وفي الآونة الأخيرة، شهدت الأسواق طفرة في إصدار السندات الخضراء، التي تمول المشاريع الخضراء، وتجتذب رؤوس الأموال الواعية بيئياً، وتوسع قواعد المستثمرين في الشركات.

وتسهم شركات إدارة المرافق وشركات النفط والغاز المتكاملة بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس حجم أنشطتها. وتوقعت “موديز” أن تقوم شركات النفط الوطنية بزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، مع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة للحد من مخاطر تحول الكربون ودعم أهداف الحكومة لخفض الانبعاثات.

وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يرتفع إنتاج الكهرباء والمياه، ما قد يؤدي إلى زيادة الانبعاثات مؤقتاً قبل أن تتم تبدبد المكاسب القادمة في قدرة توليد الطاقة المتجددة.

وفي هذا الإطار، تبحث شركات النفط والغاز المتكاملة في مجموعة من الخيارات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وتتطلب هذه الاستراتيجيات طويلة المدى استثمارات رأسمالية كبيرة وتعتمد بشكل كبير على التقدم التكنولوجي، مثل احتجاز الكربون وتخزينه والهيدروجين الأخضر. ومع ذلك، فإن الجدوى الاقتصادية لهذه المبادرات غير واضحة نظراً لأن طبيعة هذه التقنيات لا تزال في مراحلها المبكرة وتواجه عقبات تعترض نشرها على نطاق واسع.

وتبذل شركات إدارة المرافق كل جهودها لتسريع انتقالها إلى توليد الطاقة النظيفة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وابرام الشراكات مع القطاع الخاص. وتعتبر شركات إدارة المرافق في طليعة تحول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الطاقة النظيفة، بدعم من الأهداف الحكومية. ومع ذلك، فإنها تواجه عقبات مالية وتكنولوجية تتطلب حلولاً مبتكرة واستثمارات كبيرة. وتتطلب الطبيعة المتقطعة للطاقة المتجددة من المرافق تطوير حلول موثوقة ومكلفة لتخزين الطاقة مثل بطاريات الليثيوم وخلايا وقود الهيدروجين. وحتى ظهور خيارات أكثر بأسعار معقولة، يجب على شركات إدارة المرافق أن تجمع بين التوسع في مصادر الطاقة المتجددة واستراتيجيات أخرى لخفض الانبعاثات.