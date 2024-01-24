الطقس البارد “طعنة” في ظهر ثورة السيارات الكهربائية.. سر الدرجة 20

قبل 3 سنوات، حددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفا يتمثل في وصول حصة السيارات الكهربائية من مبيعات السيارات الجديدة في البلاد، إلى النصف بحلول عام 2030، كجزء من مهمة الحكومة لتحقيق اقتصاد خال من الانبعاثات بحلول عام 2050.

بعد ذلك، ضاعفت ولاية نيويورك جهودها، وأعلنت أنها ستحظر بيع المركبات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، ومع ذلك أثارت تقارير بشأن النقص في محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء مدينة نيويورك شكوكا جدية حول التطبيق العملي، وإمكانية تحقيق تلك الأهداف.

عدد محطات شحن السيارات الكهربائية

وفقا لآخر تقرير لمدينة نيويورك في عام 2020، تعد المدينة موطنا لنحو 1500 محطة شحن فقط مقارنة بحوالي 40 ألف محطة شحن إضافية تحتاجها بحلول عام 2030 للتخلص التدريجي من سيارات الغاز.

وسط هذا الجدل الدائر، كشف الطقس البارد المستمر في معظم أنحاء أمريكا عن عدو آخر لثورة السيارات الكهربائية.

انخفاض مدى سير السيارات الكهربائية

وجدت دراسة أجرتها جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، أن السيارة الكهربائية يمكن أن تفقد ما يصل إلى 12% من نطاقها عندما تنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة فهرنهايت (6.66 درجة مئوية)، وهو رقم يصل إلى 40% إذا قمت بتشغيل سخان المقصورة.

وبعبارة أخرى، مقابل كل 100 ميل من القيادة المشتركة على الطرق الحضرية، والطرق السريعة، سيتم تقليل نطاق السيارة الكهربائية عند 20 درجة فهرنهايت إلى 59 ميلا.

تختلف هذه الأرقام وفقا لطراز السيارة الكهربائية، حيث تعاني سيارة BMW 13s من انخفاض بنسبة 20.4% في النطاق عند 21 درجة فهرنهايت في سيناريوهات تشغيل/إيقاف التدفئة، والتهوية وتكييف الهواء تشهد سيارة Tesla Model S 75D تدهورا بنسبة 11.3% بينما تخسر سيارة Volkswagen 3-golf حوالي 6.9% فقط.

درجة حرارة التشغيل المثالية للبطارية

تتراوح درجة حرارة التشغيل المثالية لبطارية السيارة الكهربائية بين 68 و86 درجة، حسب الطراز.

عندما يتم شحن البطارية، يتم نقل أيونات الليثيوم المخزنة في الكاثود مرة أخرى إلى القطب الموجب، في ظروف الشحن البارد، تتدفق الأيونات بكفاءة أقل عبر الأنود مما يؤثر سلبا على سعة البطارية.

ومما يزيد الأمور سوءا بالنسبة للمركبات الكهربائية، أن أوقات الشحن يمكن أن تتضاعف أو حتى 3 أضعاف بالنسبة للمركبات الكهربائية القديمة. ولذلك فإن درجات الحرارة المنخفضة تجعل العمليات الكيميائية التي تستخدمها بطاريات السيارات الكهربائية لتخزين وتوليد الطاقة بطيئة، مما يؤدي إلى انخفاض أداء البطارية وزيادة أوقات الشحن.

في الوقت الحالي، أقل من 2% من جميع المركبات في الولايات المتحدة تعمل بالكهرباء، لذا فإن الغالبية العظمى من السائقين لا يشعرون بالذعر من احتمال نفاد طاقة سياراتهم في وقت أقرب من المتوقع.

في عام 2023، تم بيع رقم قياسي بلغ 1.2 مليون سيارة كهربائية في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل زيادة قوية بنسبة 51% على أساس سنوي. وفي العام نفسه، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي سوق السيارات في الولايات المتحدة إلى 7.6%، ارتفاعا من 5.9% في عام 2022.