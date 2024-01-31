السعودية توقع اتفاقية تاريخية لأكبر مؤتمر أممي لحماية الأرض

في خطوة مهمة نحو مكافحة ظاهرة التصحر وتحقيق استدامة البيئة، وقَّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية تاريخية مع الأمم المتحدة، تمهد الطريق لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في العاصمة الرياض.





أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن الفضلي، خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر تأتي في إطار اهتمام الحكومة السعودية بحماية البيئة، مشيراً إلى أهمية المبادرات البيئية الرائدة التي اتخذتها المملكة، مثل مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.



من جانبه، أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، السيد إبراهيم ثياو، أن مؤتمر الرياض COP16 يمكن أن يكون نقطة تحول في التعامل مع التحديات العالمية المتعلقة بالتصحر، مشيراً إلى أن نسبة 40% من أراضي العالم تعاني من التدهور، مع تأثير خطير على المناخ والتنوع البيولوجي.



من المتوقع أن يشكل مؤتمر الرياض COP16 المزمع إقامته، في ديسمبر، منصة فعَّالة للعمل المشترك لكافة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتطوير وتعزيز الآليات والإجراءات اللازمة للتصدي لتدهور الأراضي والتصحر، منوهًا بتأثر حوالي 3 مليارات نسمة بتدهور الأراضي، وخسائر تقدر قيمتها بـ 6 تريليونات دولار من الخدمات الإيكولوجية المفقودة، متطلعًا أن يوفر المؤتمر منصةً فعّالة للعمل المشترك لكافة الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والجهات ذات العلاقة؛ لتطوير وتعزيز الآليات والإجراءات اللازمة، وتكثيف الجهود العالمية للحد من التصحر، وتدهور الأراضي، واستدامة البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.



تعد هذه الخطوة بمثابة تأكيد على التزام المملكة العربية السعودية بحماية البيئة على المستوى الوطني والدولي، حيث يُعد مؤتمر الرياض COP16 أكبر اجتماع على الإطلاق للأطراف الـ197 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأضاف ” ثياو ” أنه ووفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن ما يصل إلى 40 في المئة من أراضي العالم متدهورة، مما يؤثر على نصف البشرية وله عواقب وخيمة على مناخنا وتنوعنا البيولوجي وسبل عيشنا، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 ستكون ضرورية لتحقيق عالم خال من تدهور الأراضي.

ويأتي هذا المؤتمر في ظل ازدياد حاجة العالم إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من تدهور الأراضي والتصحر، اللذين يؤثران بشكل كبير على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.





فيديو | وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي: انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة يكتسب أهمية كبرى؛ نظرا للحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من تدهور الأراضي التي تؤثر في الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية#الإخبارية pic.twitter.com/cj1aJAbGbQ — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 31, 2024