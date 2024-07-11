شركات النفط الوطنية في الخليج تسرّع تحقيق أهداف الاستدامة

روان عويدات، المحللة المالية المعتمدة والمديرة في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني

يتجه عدد من شركات النفط الوطنية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نحو تسريع وتيرة العمل لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، وذلك في أعقاب مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي استضافته دولة الإمارات نهاية عام 2023. وعلى الرغم من هذا التوجه الحالي، نتوقع أن تستمر عملية التحول الشامل في الاستراتيجيات بوتيرة تدريجية للتكيف مع تحول الطاقة، بسبب مواصلة هذه الشركات التركيز على عملياتها الأساسية المتمثلة في التنقيب عن النفط وإنتاجه. وتعاني شركات النفط الوطنية في الخليج العربي من مخاطر تحول الطاقة على غرار نظيراتها العالمية، إلا أنها تتمتع بوضع مالي أقوى بشكلٍ عام مستفيدةً من متوسط تكاليف التشغيل للبرميل الواحد الذي يقل عن 10 دولارات أمريكية.

وتعهدت معظم شركات النفط الوطنية في الخليج العربي بخفض الانبعاثات الكربونية للنطاقين الأول والثاني في إطار التزامها بأهداف الحياد المناخي، بما في ذلك هدف خفض الانبعاثات الكربونية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بحلول عام 2045، و(أرامكو السعودية، وشركة تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م.، ومؤسسة البترول الكويتية) بحلول عام 2050، و(بابكو إنرجيز) بحلول عام 2060، بهدف مساعدة الحكومات المعنية على تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. وانسجاماً مع التوجه السائد لشركات النفط العالمية، تركز جهود شركات النفط الوطنية في منطقة الخليج العربي للحد من الانبعاثات على إزالة الكربون من عملياتها عن طريق اعتماد الحلول الكهربائية، ورفع نسبة التقاط الكربون، وخفض انبعاثات غاز الميثان في مراحل التنقيب والإنتاج؛ إلى جانب زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وسلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن تعزيز التنوع الحيوي، وتبنّي الحلول الطبيعية. ورغم ما سبق، ما تزال شركات النفط الوطنية تفتقر لأهداف واضحة حول انبعاثات النطاق الثالث، والتي تشكل النسبة الأكبر من بصمتها الكربونية وتشمل جميع الانبعاثات غير المباشرة في سلسلة القيمة، بما في ذلك عمليات مرحلتي التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة. ووفقاً لقسم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واستراتيجية أسواق رأس المال في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، شكلت انبعاثات النطاق الثالث حوالي 85-90% من إجمالي انبعاثات القطاع على مستوى العالم في عام 2021.

روان عويدات، المحللة المالية المعتمدة والمديرة في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني

وأشار تقرير فجوة التكيف لعام 2023 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى إنفاق ما متوسطه حوالي 27 مليار دولار أمريكي سنوياً بين عامي 2021 و2030، أو حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، من أجل تمويل تدابير التأقلم مع التغير المناخي. وتركز هذه التدابير على التكيف مع التأثيرات الحالية والمستقبلية للتغير المناخي، مثل العواصف أو الجفاف، وهي تختلف عن تدابير الحد من تداعيات التغير المناخي التي تهدف بشكلٍ رئيسي إلى تقليل الانبعاثات. واستناداً إلى توقعاتنا بنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الحقيقي بنسبة 2-4% في دول الخليج العربي المصنفة بين عامي 2024 و2026، نستنتج أن احتياجات تمويل التأقلم السنوية لدول الخليج العربي قد تتراوح بين 25 و35 مليار دولار أمريكي وسطياً ​​(انظر الشكل 1)، وهو ما ذكرته أيضاً التقديرات الواردة في تقرير فجوة التكيف لاحتياجات التمويل في المنطقة. ونقف في مقالتنا على هذه التقديرات لأغراض توضيحية فقط، وهي مستمدة من توقعاتنا لمساهمة دول الخليج العربي في إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقعات تقرير فجوة التكيف لعام 2023 لمتطلبات تمويل التكيف في المنطقة، وتوقعات النمو المحتملة لمنطقة الخليج العربي.

وحسب تقديرنا، تتسم متطلبات التمويل للتأقلم مع التغير المناخي بأنها أعلى بقليل من تقديرات شركات النفط الوطنية في دول الخليج العربي. ويبلغ متوسط الاستثمارات منخفضة الكربون، وفقاً لحساباتنا، حوالي 20% من إجمالي الاستثمارات أو النفقات الرأسمالية لشركات النفط المدرجة عالمياً بين عامي 2024 و2026، على الرغم من تفاوت المساهمات بين الشركات المختلفة. وفي حال تم تطبيق هذه النتيجة على شركات النفط الوطنية في الخليج العربي، بما فيها الشركات غير المصنفة، مع أخذ المعلومات المنشورة علنياً في الاعتبار، وتوقعات السوق حول الشركات المدرجة، والقضية الأساسية المتعلقة بإجمالي احتياجات النفقات الرأسمالية في شركات النفط الوطنية المصنفة، فإننا نتوقع احتياج هذه الشركات إلى تخصيص حوالي 15-25 مليار دولار أمريكي سنوياً لاستثماراتها منخفضة الكربون بين عامي 2023 و2030، مع الحفاظ على المعايير الائتمانية الخاصة بها. وتشكل هذه الأرقام جزءاً كبيراً من الاحتياجات المتوقعة في منطقة الخليج العربي لتمويل التأقلم مع التغير المناخي سنوياً، والتي تبلغ 25-35 مليار دولار أمريكي، وهو ما ينسجم مع توقعاتنا السابقة لما بين عامي 2022 و2025 (انظر الشكل 2). ويجدر بالذكر أن احتياجات الاستثمار الفعلية لشركات النفط الوطنية في منطقة الخليج العربي قد تتجاوز هذه التقديرات، لأن هذه التقديرات تستند إلى آخر التوجهات الدولية، والتي قد لا تكون كافية لتحقيق الحياد المناخي. ويتم عرض هذه الأرقام لأغراض توضيحية فقط، وهي تسلط الضوء على التأثير الإجمالي لتدابير التأقلم مع التغير المناخي على الجدارة الائتمانية لشركات النفط الوطنية في منطقة الخليج العربي.

وتستفيد شركات النفط الوطنية في منطقة الخليج العربي عادةً من الميزانيات العمومية القوية وتدابير الائتمان المتينة، حيث يقل المعدل الوسطي المسجل لنسبة الدين الصافي إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين عن 2.0 مرة. ويعكس ذلك قدرة هذه الشركات على تمويل معظم مشاريعها دون الحاجة إلى الاستعانة بمصادر تمويل خارجية. وفي الوقت نفسه، نتوقع أن تلعب البنوك وأسواق رأس المال دوراً هاماً في تمويل التحول في قطاع الطاقة ضمن منطقة الخليج العربي. وبالنظر إلى حجم الأنظمة المصرفية في هذه الدول وحجم رأسمالها، نتوقع أن تكون قادرة على تلبية متطلبات تمويل الاستثمارات منخفضة الكربون لشركات النفط الوطنية خلال السنوات القليلة القادمة عند الضرورة. ونلاحظ مع ذلك أن شركات النفط الوطنية، وهي عموماً من أكبر الشركات التي تهتم بشؤونها الداخلية في منطقة الخليج العربي، تتلقى التمويل في العادة من خارج الأنظمة المصرفية المحلية.

وتُعتبر موازنة الاحتياجات النقدية مع متطلبات النفقات الرأسمالية حاجة ملحّة، على الرغم من الغنى النقدي لشركات النقط الوطنية في منطقة الخليج العربي على وجه العموم. ويمكن أن يتم استنزاف الأرصدة النقدية لشركات النفط الوطنية عبر المتطلبات النقدية الكبيرة من الجهات الحكومية، وهي الجهات المساهمة النهائية في معظم الحالات، وذلك على شكل عوائد وضريبة دخل وتوزيع أرباح، بالإضافة إلى المتطلبات المرتفعة للنفقات الرأسمالية في الشركات أو المشاريع الأساسية. وينبغي الإشراف على ثبات الأرباح والتزام شركات النفط الوطنية بسياساتها المالية، عند أخذ الاستثمارات منخفضة الكربون المقررة بعين الاعتبار.

وتقف دول منطقة الخليج العربي أمام فرص كبيرة لتحقيق تحول الطاقة، إلا أن استثمارات شركات النفط الوطنية في المنطقة، والرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، لا ترقى إلى مستوى استثمارات نظيراتها على المستوى العالمي. وتبقى الإجراءات المعتمدة لتحقيق التأقلم مع تحول الطاقة غير واضحة المعالم، على الرغم من تأكيد استراتيجيات شركات النفط الوطنية والمبادرات المُعلنة على الالتزام بتحقيق هذا التأقلم. فمن الضروري متابعة ما إذا كانت شركات النفط الوطنية في منطقة الخليج العربي ستحقق تقدماً ملموساً في أهدافها المناخية، ودراسة آلياتها لإرساء التوازن بين كفاءة الطاقة ومخاطر حبس انبعاثات الكربون.