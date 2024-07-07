“إيكو 100 برو”.. وقود اصطناعي صديق للبيئة يقلّل انبعاثات الكربون بنسبة 77%

أظهرت دراسة حديثة، أنّه يمكن تشغيل السيارات، والدراجات النارية، بوقود غير أحفوري، يطلق عليه “إيكو 100 برو”، دون الحاجة إلى تعديل محركاتها، مما يفتح المجال أمام خفض كبير في انبعاثات الكربون من قطاع النقل.

وأعلنت جامعة دارمشتات التقنية الألمانية، عن نتائج دراسة واعدة تُشير إلى إمكانية تشغيل السيارات والدراجات النارية بوقود اصطناعي غير أحفوري “إيكو 100 برو”، دون الحاجة إلى أي تعديلات على محركاتها، أو أنظمتها.

“إيكو 100 برو” أمل جديد لاستدامة وسائل النقل

ويُقدم اكتشاف وقود “إيكو 100 برو”، بريق أملٍ جديدٍ لمستقبلٍ أكثر استدامة لوسائل النقل التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي، ومول الدراسة، نادي السيارات الألماني العام.

وقد تم اختبار الوقود الجديد، في مجموعة متنوعة من المحركات، والمركبات، بما في ذلك سيارات السباق، والسيارات العادية على الطرق.

وأظهرت النتائج أداءً مُماثلاً تمامًا للبنزين التقليدي من حيث القوة، وعزم الدوران، واستهلاك الوقود، بينما انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة مذهلة بلغت 77% على الأقل.

وتُعزى هذه الفوائد البيئية بشكلٍ كبيرٍ إلى عملية إنتاج الوقود الاصطناعي ونقله، والتي تُقلّل بشكلٍ كبيرٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بالوقود الأحفوري.

التكلفة تقف عائقا أمام اعتماده بشكل واسع

وقال نادي السيارات الألماني العام، في بيان:” إذا تم استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكلٍ كبيرٍ في عملية الإنتاج، فسوف تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 92%”، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وعلّق كارستن شولتسه، رئيس الشؤون التقنية في نادي السيارات الألماني العام، على هذه النتائج قائلاً: “إنّها مُشجّعة للغاية، وتُظهر إمكانية تحويل مركباتنا الحالية إلى وسائل نقلٍ مستدامة، وصديقة للمناخ”.

ومع ذلك، يظلّ ارتفاع تكلفة الوقود الاصطناعي عائقًا رئيسيًا أمام اعتماده على نطاقٍ واسعٍ.