تمتع شركة أرامكو السعودية بأدنى مستويات استهلاك المياه العذبة لكل برميل مقارنةً بغيرها من شركات إنتاج النفط والغاز على مستوى العالم.

كما تستمر الشركة في الاستثمار للحفاظ على هذه الصورة المتميزة، حيث تمتلك حاليًا أكثر من 1,800 نقطة اختبار لمراقبة جودة المياه الجوفية في 63 مرفقًا من مرافقها.

جاء ذلك خلال مشاركة أرامكو في النسخة الثالثة من منتدى المياه السعودي، الذي عُقِد في العاصمة الرياض. تنظم هذه الفعالية الهامة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تعزيز الأمن المائي وتحقيق استدامة المياه، إلى جانب تعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات في هذا المجال الحيوي.

شهدت مشاركة أرامكو في المنتدى حضور النائب الأعلى للرئيس للخدمات الهندسية، خالد بن يحيى القحطاني، الذي انضم إلى عدد من الخبراء الدوليين وقادة الجهات الرسمية. تركزت جلسات المنتدى على بحث سبل مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة العربية السعودية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد القحطاني على التزام أرامكو بحماية البيئة والمياه، مشيرًا إلى السياسات التي اتبعتها الشركة منذ عام 1963.

وأبرز القحطاني دور معمل معالجة مياه البحر في القُريّة، الذي يُعتبر أكبر معمل في العالم للمحافظة على ضغط المكامن، والذي ساهم في توفير أكثر من 160 مليار جالون من المياه الجوفية سنويًا.

أشار القحطاني أيضًا إلى جهود أرامكو في مجال معالجة واستخدام المياه، حيث تُعيد الشركة استخدام نحو 70% من مياه الصرف الصحي في أحياء السكن لأغراض مفيدة، مثل الري وأبراج التبريد. كما تقوم أرامكو بالتعاون مع شركة المياه الوطنية في توفير المياه المعالجة لمصفاة الرياض واستخدامها في عمليات التصنيع المختلفة وتكرير الزيت الخام.

وفيما يتعلق بالتقنيات، أكد القحطاني على جهود أرامكو في مجال البحث والتطوير لتقنيات المحافظة على المياه، بما في ذلك تطوير التناضح العكسي الذكي وتقنيات الري الموفرة للمياه. وأبرز نجاحات الشركة في هذا المجال، حيث حصلت على جائزة أفضل تقنية لإدارة المياه في عام 2022 من خلال تقنية وقف تصريف السوائل.

قال القحطاني: “يعود جهد أرامكو السعودية في حماية البيئة إلى عام 1963، حيث بدأت الشركة بإطلاق سياسة حماية البيئة، تلاها إنشاء سياسة خاصة بالحفاظ على المياه.

نتيجة لذلك، تأسس معمل معالجة مياه البحر في القُريّة، الذي أصبح أكبر معمل في العالم للمحافظة على ضغط المكامن، وساهمت جهود الشركة في توفير أكثر من 160 مليار جالون من المياه الجوفية سنويًا لدعم عمليات الحقن الجوفية للمكامن.

وضمن إطار اتفاقية تعاون مع أرامكو السعودية، تقوم شركة المياه الوطنية بتزويد مصفاة الرياض بما يقارب 3.8 مليون جالون في اليوم من المياه المعالجة، في محطة “هيت” التابعة لها، حيث تُعاد استخدامها في عمليات التصنيع المختلفة وتكرير الزيت الخام في المصفاة”.

بخصوص التقنيات المستخدمة من قبل أرامكو السعودية في مجال المياه، أوضح القحطاني قائلاً: “تقدم أرامكو السعودية جهودًا ملموسة في مجال البحث والتطوير لتطوير تقنيات حفظ المياه بالتعاون مع أكاديميين ومبتكرين تقنيين من النخبة العالمية.

هذه الجهود تتضمن تطوير تقنيات متقدمة في عدة مجالات منها تقنية التناضح العكسي الذكي لتحلية المياه وتقنيات الري الفعالة لتوفير المياه وحلول لكشف التسربات وإصلاحها في مختلف مرافق الشركة. ونحن نهدف إلى أن نكون روادًا في مجال التحول الرقمي، حيث أنشأنا مركزًا متطورًا للثورة الصناعية الرابعة يجمع أكثر من 25 مليون نقطة بيانات يوميًا. يستفيد مهندسو أرامكو السعودية من تلك البيانات بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لإدارة المياه المنتجة في آبار النفط بكفاءة وفعالية”.

افتتاح #منتدى_المياه_السعودي والذي يجمع عددًا من الخبراء والمهتمين لبحث تحديات المياه والحلول المبتكرة تحت شعار "استدامة المياه مسؤوليتنا جميعًا" pic.twitter.com/CAfBq17kg5 — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) April 29, 2024