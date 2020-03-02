ايكيا تطرح تشكيلة جديدة ومميزة في شهر رمضان المقبل

أعلنت ’ايكيا‘ عن تعاونها مع المصممة اللبنانية ندى دبس لإطلاق تشكيلة LJUV الجديدة والخاصة بشهر رمضان المبارك 2020.

أعلنت ’ايكيا‘، العلامة السويدية الرائدة في الأثاث والإكسسوارات المنزلية، عن تعاونها مع المصممة اللبنانية ندى دبس لإطلاق تشكيلة LJUV الجديدة والخاصة بشهر رمضان المبارك 2020.

وتقدم التشكيلة، التي يعني اسمها البهجة والفرح باللغة السويدية، ديكورات منزلية خاصة بشهر رمضان المبارك تجمع بين النقشات التقليدية الشرق أوسطية مع اللمسات الاسكندنافية.

وتتميز التشكيلة بتصاميمها العصرية وأحجامها المتفاوتة وبألوان الباستيل الذهبية الناعمة لتضفي أجواءً فريدة على المنزل.



نشأت ندى دبس في اليابان ودرست التصميم في مدرسة رود آيلاند للتصميم في الولايات المتحدة لتستقر بعد ذلك في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتعكس أعمالها التجارب الغنية التي عاشتها خلال أسفارها الطويلة حول العالم، ما مهّد لشراكة ناجحة بينها وبين العلامة، وسهّل عليها تبني مبادئ التصميم الخاصة بـ ’ايكيا‘، وأتاح لها إبداع قطع تترك تأثيراً خاصاً لدى العملاء وترتقي بحياتهم نحو الأفضل.



وأثمرت مناقشات فريق ’ايكيا‘ مع ندى عن اختيار نهجٍ عصري لتقديم تشكيلة متكاملة مستوحاة من ثقافة الشرق الأوسط والدول الاسكندنافية؛ إذ تم تصميم وسائد الأرض والطاولات الزجاجية المنخفضة بإلهام من المجالس العربية التقليدية.

فيما تضفي الصواني وأطباق المعجنات لمسة شرق أوسطية إلى أي منزل من خلال أنماط هندسية وألوان هادئة.

كما تعتمد التشكيلة مجموعة مختارة من الألوان والمنسوجات المتناغمة مع الإكسسوارات لتزين المنزل بلمسة معاصرة واحتفالية.

وستضيف الخزفيات والأواني الزجاجية اللمسات النهائية لمائدة الطعام مما يسمح باستضافة العديد من الضيوف في شهر الخير والعطاء.



تتوافر تشكيلة LJUV للبيع في كافة متاجر ’ايكيا‘ اعتباراً من 12 مارس 2020.

