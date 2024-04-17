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موسم الرياض شريكا رسميا لبطولة العالم للسنوكر

وقع موسم الرياض والجولة العالمية للسنوكر اتفاقية لتوسيع وتطوير اللعبة في الشرق الأوسط واستقطاب المزيد من المشجعين.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أن موسم الرياض سيصبح الشريك الرسمي لبطولة العالم للسنوكر.

وقع موسم الرياض والجولة العالمية للسنوكر اتفاقية لتوسيع وتطوير اللعبة في الشرق الأوسط واستقطاب المزيد من المشجعين.

موسم الرياض

روني أوسوليفان سفيرا

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل روني أوسوليفان، الذي فاز بـ 23 لقبًا للتاج الثلاثي وهو رقم قياسي، في منصب سفير في صفقة مدتها 3 سنوات.

وكجزء من هذه الاتفاقية سيلعب أوسوليفان في جميع أحداث WST (موسم الرياض للأساتذة العالميين في السنوكر) في المملكة العربية السعودية وسيقوم أيضا برحلات خاصة إلى المملكة لتدريب المواهب الطموحة وتعزيزها.

أول حدث WST

استضافت المملكة العربية السعودية أول حدث WST لها على الإطلاق الشهر الماضي والذي فاز به أوسوليفان.

ستعود هذه البطولة كجزء من موسم الرياض القادم هذا الشتاء وستضم أفضل 10 لاعبين في العالم.

وسيتضمن الحدث مرة أخرى الكرة الذهبية المبتكرة، المعروفة باسم كرة موسم الرياض، والتي ستمنح اللاعبين فرصة لتسجيل رقم قياسي عالمي يبلغ 167 نقطة.

جائزة قيمتها مليون دولار

وأكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أن جائزة “الحد الأقصى الفائق” ستتضاعف إلى مليون دولار إذا نجح أي شخص في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال: “يسعد موسم الرياض أن يكون شريكاً لبطولة العالم للسنوكر التي ستنطلق يوم السبت المقبل وتستمر حتى السادس من مايو/أيار”.

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فريق التحرير

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