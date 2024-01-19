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السعودية.. إطلاق النسخة الأولى من بطولة “موسم الرياض للسنوكر”

ستقام موسم الرياض للسنوكر خلال الفترة بين 4 إلى 6 مارس في “بوليفارد أرينا”، وتضم نخبة من أفضل لاعبي السنوكر في العالم

فريق التحرير by فريق التحرير
موسم الرياض للسنوكر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة “موسم الرياض للسنوكر”، وهي أول بطولة احترافية في المملكة العربية السعودية.

موعد بطولة موسم الرياض للسنوكر

ستقام البطولة خلال الفترة بين 4 إلى 6 مارس في “بوليفارد أرينا”، وتضم نخبة من أفضل لاعبي السنوكر في العالم، بما في ذلك روني أوسليفان، الفائز ببطولة العالم للسنوكر برقم قياسي يبلغ سبع مرات، وبطل العالم لعام 2019 جود ترامب، وبطل العالم الحالي لوكا بريسيل.

موسم الرياض للسنوكر

وستقام كل مباراة وفقا لقواعد ولوائح بطولة العالم للسنوكر، مع إضافة مفهوم جديد مبتكر، وهي أن الكرة الـ 23 ستسمى في هذه البطولة باسم كرة “موسم الرياض”، والتي تبلغ قيمتها 20 نقطة، ولا يمكن وضع هذه الكرة في الثقب إلا بعد الانتهاء من جميع الكرات الأخرى من الطاولة بنجاح.

وتعد بطولة “موسم الرياض” للسنوكر حدثا هاما في تاريخ رياضة السنوكر في المملكة العربية السعودية، وتعكس التزام الهيئة العامة للترفيه بدعم الرياضات المختلفة وتوفير الفرص للجماهير المحلية لتجربة الرياضات العالمية.

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فريق التحرير

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