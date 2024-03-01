مايك تايسون يشيد بالنهضة الرياضية في السعودية

حل أسطورة الملاكمة مايك تايسون في Espot Gaming Center ضيفاً على مجمع العثيم مول في الربوة بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تجمهر مئات المعجبين المتحمسين لرؤية مايك تايسون الذي يُعد أحد أشهر نجوم رياضة الفن النبيل، حول السجادة الأرجوانية، للترحيب ببطل الملاكمة للوزن الثقيل.

والتقى تايسون بالرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة بشركة العثيم للاستثمار زياد المدرع، الذي منحه هدية تذكارية كتعبير عن التقدير والامتنان باسم العثيم للاستثمار.

وتمثل الهدية التي تلقاها تايسون مجسماً لمشروع “مدينة كنوز” الذي يعد أحد أكبر المشاريع التي تنفذها شركة العثيم للاستثمار ويقوده الرئيس التنفيذي للمجموعة، مشعل بن عميرة.

وأجرى بعد ذلك عامر عبدالله، بطل العالم السابق في لعبة الكيك بوكسينغ والعضو في 9 مجالس إدارية للعديد من الشركات في الولايات المتحدة في مجالات التسويق والرعاية الصحية والترفيه الرياضي، مقابلة مع الأسطورة استمرت قرابة نصف ساعة، تحدث خلال تايسون عن رؤيته لمستقبل الملاكمة في المملكة العربية السعودية.

كما أبدى مايك تايسون اعجابه الشديد بالنهضة الرياضية الضخمة الحاصلة في السعودية خاصة في الملاكمة التي تشهد اهتماماً متزايداً.

وأشاد تايسون بالمملكة التي تستضيف نزالات قوية بين اعتى الملاكمين ما جعلها تتصدر المشهد وتصبح محط أنظار العالم عند استضافتها منافسات كنزال البحر الأحمر.

وتحدث مايك تايسون عن مسيرته في الملاكمة منذ بدايته وصعوده الصاروخي للقمة عندما أصبح بعمر العشرين فقط أصغر ملاكم يفوز بلقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين، حتى مباراة اعتزاله.

وقال إنه في بداياته لم يكن يتوقع أن يصل إلى ما بلغه، عازياً ذلك إلى سعيه وعزيمته وإصراره وحبه للملاكمة.

وأشاد تايسون بالملاكمين الحاليين معتبراً أن من بينهم نجوم كبار وأن الإعلام في الوقت الحالي ساهم بشكل أكبر في إبرازهم ونشر اللعبة.

مايك تايسون

ولد مايك تايسون في 30 يونيو 1966 في بروكلين، نيويورك.

بدأ مسيرته الاحترافية في الملاكمة عام 1985.

أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ عام 1986.

فاز بـ 50 مباراة، 44 منها بالضربة القاضية.

خسر 6 مباريات، 2 منها بالضربة القاضية.

تقاعد من الملاكمة عام 2005.

أفضل مباريات مايك تايسون

ضد مايكل سبينكس (1988): فاز تايسون بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

ضد إيفاندر هوليفيلد (1996): فاز تايسون بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة.

ضد لينوكس لويس (2002): خسر تايسون بالضربة القاضية في الجولة الثامنة.