مايك تايسون يتحدى الزمن.. عودة أسطورة الملاكمة في مواجهة مثيرة للجدل

في خطوة جريئة وغير متوقعة، أعلن أسطورة الملاكمة مايك تايسون عن عودته إلى الحلبة في سن السابعة والخمسين، متحديًا بذلك كل الانتقادات التي شككت في قدرته على خوض هذا التحدي في هذا العمر.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك للترويج لنزاله المرتقب ضد اليوتيوبر والمقاتل جايك بول، أقر تايسون بصعوبة التدريب وآثاره الجسدية، ولكنه أكد عزمه على خوض هذه المواجهة بكل قوة.

,سيواجه تايسون منافسه الشاب جايك بول في 20 تموز/يوليو على حلبة ستقام في ملعب “إيه تي آند تي” بولاية تكساس، في نزال من ثماني جولات مدة كل منها دقيقتين.

وعلى الرغم من المخاوف التي أعرب عنها بعض خبراء الملاكمة بشأن سلامة تايسون، إلا أنه رد على هذه المخاوف بثقة، مؤكدًا أنه في حالة بدنية جيدة وقادر على خوض هذا التحدي.

من جانبه، أعرب جايك بول عن استعداده لمواجهة خبرة تايسون وقوة لكماته، مؤكدًا ثقته في قدرته على تحقيق الفوز. وأشاد بول بمسيرة تايسون الأسطورية، واصفًا إياه بالمحارب الذي يمتلك خبرة كبيرة في عالم الملاكمة.

يعد هذا النزال فرصة لتايسون لإثبات أنه لا يزال قادرًا على المنافسة على أعلى مستوى، وفرصة لبول لإثبات جدارته في عالم الملاكمة.

ومن المتوقع أن يشهد هذا النزال إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يتطلع عشاق الملاكمة حول العالم لمعرفة من سيفوز في هذه المواجهة المثيرة.