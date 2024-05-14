فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inرياضات أخرىآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

مايك تايسون يتحدى الزمن.. عودة أسطورة الملاكمة في مواجهة مثيرة للجدل

يعود أسطورة الملاكمة مايك تايسون إلى الحلبة في نزال مرتقب ضد اليوتيوبر جايك بول، متحديًا بذلك كل الانتقادات والشكوك حول قدرته على خوض هذا التحدي في سن السابعة والخمسين.

فريق التحرير by فريق التحرير
مايك تايسون

في خطوة جريئة وغير متوقعة، أعلن أسطورة الملاكمة مايك تايسون عن عودته إلى الحلبة في سن السابعة والخمسين، متحديًا بذلك كل الانتقادات التي شككت في قدرته على خوض هذا التحدي في هذا العمر.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك للترويج لنزاله المرتقب ضد اليوتيوبر والمقاتل جايك بول، أقر تايسون بصعوبة التدريب وآثاره الجسدية، ولكنه أكد عزمه على خوض هذه المواجهة بكل قوة.

,سيواجه تايسون منافسه الشاب جايك بول في 20 تموز/يوليو على حلبة ستقام في ملعب “إيه تي آند تي” بولاية تكساس، في نزال من ثماني جولات مدة كل منها دقيقتين.

وعلى الرغم من المخاوف التي أعرب عنها بعض خبراء الملاكمة بشأن سلامة تايسون، إلا أنه رد على هذه المخاوف بثقة، مؤكدًا أنه في حالة بدنية جيدة وقادر على خوض هذا التحدي.

من جانبه، أعرب جايك بول عن استعداده لمواجهة خبرة تايسون وقوة لكماته، مؤكدًا ثقته في قدرته على تحقيق الفوز. وأشاد بول بمسيرة تايسون الأسطورية، واصفًا إياه بالمحارب الذي يمتلك خبرة كبيرة في عالم الملاكمة.

يعد هذا النزال فرصة لتايسون لإثبات أنه لا يزال قادرًا على المنافسة على أعلى مستوى، وفرصة لبول لإثبات جدارته في عالم الملاكمة.

ومن المتوقع أن يشهد هذا النزال إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يتطلع عشاق الملاكمة حول العالم لمعرفة من سيفوز في هذه المواجهة المثيرة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...