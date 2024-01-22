لبناني يفوز بلقب “محاربو الإمارات” للفنون القتالية المختلطة

أحرز اللبناني عمران شعبان لقب النسخة العربية من بطولة “محاربو الإمارات” للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على حامل اللقب التونسي وسام حمامي بالإخضاع في الجولة الخامسة.

وأعرب شعبان عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه على حامل لقب النسخة الماضية، وقال إن توجيهات مدربه كانت من أهم أسباب تحقيق هذه النتيجة.

وأثنى شعبان على التنظيم الاحترافي والحضور الجماهيري الكبير لفعاليات البطولة، والمستويات المتطورة من المشاركين، وقال إن هذه الأجواء كانت محفزة للوصول إلى هذه النهاية الجيدة للجميع.

من جانبه، أكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة “بالمز الرياضية” رئيس اللجنة المنظمة، أن الانطلاقة القوية لبطولة “محاربو الإمارات” في نسختيها العربية والدولية تتوج الجهود الكبيرة التي بذلت من منظومة العمل، وصولاً إلى الصورة المتميزة من التنظيم، والاستضافة، والنجاح الفني والجماهيري.

بدوره، قال البطل العالمي السابق جورج سانت بيير: “فخور بما شاهدته في أبوظبي من منازلات قوية والشغف الكبير من الجميع بمتابعة المنافسات، وأبوظبي تقدم للجميع حدثاً كبيراً يستحق الاهتمام، والشيء المؤكد أن هذه الرياضة تحظى بتقدير كبير، كما أن الرياضة بشكل عام مهمة لصحة الجميع”.

وفي المنافسات الأخرى، فاز المصري عمر الضفراوي بلقب وزن المتوسط على الكويتي عبدالله بوشهري بـ “الضربة القاضية”، وفاز التونسي مهدي سعدي على الأردني جلال الدعجة، بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر.

ولدى السيدات، تغلبت الكويتية ايمان المضف على المصرية هاجر رجب في وزن الريشة.