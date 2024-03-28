عودة إيكي إلى أولمبياد باريس 2024 رحلة صعبة مع سرطان الدم

أعلن الاتحاد الياباني للسباحة عن قائمة الفريق المشارك في أولمبياد باريس 2024، والتي ضمت 27 لاعباً ولاعبة، من بينهم بطلة العالم ثلاث مرات دايا سيتو.

وتُعدّ عودة ريكاكو إيكي (23 عاماً) إلى المنافسات الفردية قصة ملهمة، حيث كانت أول سبّاحة تفوز بست ميداليات ذهبية في دورة ألعاب آسيوية واحدة في جاكرتا عام 2018.

ولكن بعد أشهر قليلة من إنجازها، تم تشخيص إصابة إيكي بسرطان الدم، مما أدى إلى قضاء 10 أشهر في المستشفى.

وعلى الرغم من تعافيها، واجهت إيكي صعوبة في التأهل إلى المنافسات الفردية في أولمبياد طوكيو 2021، حيث لم تكن أرقامها في التجارب اليابانية سريعةً بما يكفي.

ولكن إيكي لم تستسلم، وواصلت العمل بجدّ. وفي بداية الشهر الحالي، تمكنت من حجز مقعدها في سباق 100 متر فراشة بفارق ضئيل 0.01 ثانية.

وعلقت إيكي على فوزها: “في النهاية أعتقد أن ذراعَي الطويلتين هما اللتان لمستا الحائط. أعتقد أن الرب كان إلى جانبي اليوم.”

وتُعدّ الشابة هاياري مازوكي (17 عاماً) واحدة من اللاعبات الواعدات في الفريق الياباني، حيث فازت بسباق 100 متر فراشة بـ56.91 ثانية.

ويضم الفريق أيضاً الشابة ميو ناريتا (17 عاماً) في المنافسات الفردية ضمن التتابع، وتومويوكي ماتسوشيتا (18 عاماً) الذي يسبح في الفئة عينها لدى الرجال.

وعبّر رئيس الاتحاد المحلي دايتشي سوزوكي عن سعادته بوجود مزيج من اللاعبين المخضرمين والشباب في الفريق، متمنياً لهم الفوز وحمل علم اليابان على أكتافهم.