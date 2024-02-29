شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي واتحاد لاعبي التنس

في خطوة تعكس التأثير المتزايد للسعودية على الرياضة العالمية، أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين (ATP) عن توقيعه اتفاقية شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتنص الاتفاقية على أن يصبح الصندوق السعودي الشريك الرسمي للتصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وداعمًا لبطولات إنديان ويلز، ميامي، مدريد، بكين، ونهائيات موسم تنس الرجال في تورينو.

كما سيساهم الصندوق في دعم نهائيات الجيل القادم التي ستقام في جدة حتى عام 2027، والتي تم الإعلان عن زيادة قيمة جوائزها إلى مبلغ قياسي قدره مليوني دولار في آب/أغسطس الماضي.

وتهدف الشراكة إلى تطوير لعبة التنس وتعزيز فرصها على المستوى العالمي، من خلال التركيز على دعم المواهب الشابة، وتعزيز الشمولية، وقيادة الابتكار المستدام.

وفي هذا السياق، صرّح ماسيمو كالفيلي، الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبي التنس، أن هذه الاتفاقية تمثل لحظة مهمة للعبة، مؤكداً على التزام الطرفين بدفع مستقبل الرياضة إلى الأمام.

وأشار كالفيلي إلى التزام صندوق الاستثمارات العامة بدعم الجيل القادم، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص للجميع، مما يهيئ الساحة لمرحلة جديدة من التقدم.

من جانبه، أكد محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق سيلعب دورًا هامًا في نمو التنس العالمي، وتطوير المواهب، وتعزيز الشمولية، وقيادة الابتكار المستدام.

وأضاف الصياد أن هذه الشراكة تتوافق مع رؤية الصندوق الأوسع لتحسين جودة الحياة ودفع التحول في الرياضة داخل السعودية وفي جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن السعودية تستضيف بطولة استعراضية جديدة للتنس تضم الأسطورتين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال وثلاثة أبطال آخرين للبطولات الأربع الكبرى في أكتوبر المقبل.

كما تم تعيين نادال سفيراً للاتحاد السعودي للتنس الشهر الماضي.