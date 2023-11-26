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هل يلعب صلاح مباراة شطرنج ضد بطل العالم؟

كشف محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن أمنياته في مواجهة كارلسن ماغنوس بطل العالم في لعبة الشطرنج، فهل تحدث المواجهة؟

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محمد صلاح
صورة أرشيفية لمحمد صلاح مع أحمد حسن زميله في منتخب مصر

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن امتلاكه مهارة لعب الشطرنج، مشيرا في الوقت نفسه إلى تطلعاته لمواجهة بطل العالم.

وقال صلاح في تصريحات نشرتها “سكاي سبورتس” إنه يلعب الشطرنج عن طريق الإنترنت مع الكثير من الأشخاص حول العالم ويحقق نتائج طيبة.

وأشار صلاح إلى أن الكثير من المنافسين له على الإنترنت لا يصدقون أنهم يلعبون ضد نجم ليفربول الحائز على 3 أحذية ذهبية في بريميرليغ، ويظنون أن هناك شخص آخر ينتحل صفته.

وأضاف صلاح: “أعشق لعبة الشطرنج، أمارسها مع أشخاص عشوائيين عبر الانترنت، وأشارك باسمي محمد صلاح، يسألني البعض هل أنت صلاح؟ وعندما أقول نعم يبدأ اتهامي بالكذب”.

وتحدث اللاعب المصري عن مواجهة النرويغي كارلسن ماغنوس بطل العالم والمصنف الأول عالميا في لعبة الشطرنج، مشيرا إلى أمنياته في أن تحدث المواجهة بينهما.

وأردف صلاح: “أجيد لعب الشطرنج لكنني لست ماغنوس بالتأكيد، لكنني أعترف أنني لاعب جيد، ربما لا يمكن لأحد الفوز على ماغنوس، لكنني أتمنى مواجهته”.

وجاءت المفاجأة بموافقة اللاعب النرويغي على مواجهة محمد صلاح، حيث أرسل له رسالة عبر موقع “إكس” بإشارة إلى حساب اللاعب المصري مع علامة لقبول التحدي.

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