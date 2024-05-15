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فيوري وأوسيك.. صدام تاريخي في الرياض على عرش الملاكمة الثقيلة

نزال فيوري وأوسيك المرتقب في الرياض سيشهد تتويج بطل واحد يحمل جميع ألقاب الملاكمة الأربعة، وهو إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل.

فريق التحرير by فريق التحرير
ملاكمة

يشهد العالم يوم السبت المقبل، نزالًا تاريخيًا في عالم الملاكمة، حيث يتواجه البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك على حلبة “المملكة أرينا” في العاصمة السعودية الرياض.

هذا النزال الذي يحمل عنوان “حلبة النار” ليس مجرد منافسة على لقب بطل العالم للوزن الثقيل، بل هو معركة لتوحيد الألقاب الأربعة لأهم المنظمات العالمية في عالم الملاكمة: الجمعية العالمية للملاكمة (WBA)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO).

الأحزمة الأربعة التي يتنافس عليها الملاكمان تحمل تاريخًا عريقًا وأسماءً أسطورية. فحزام المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، على سبيل المثال، يحمل صورًا لمحمد علي كلاي وجو فريزر، وهما من أبرز أساطير الملاكمة على مر العصور. أما الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، فقد تأسس في عام 1983 وسيطر عليه لاري هولمز لفترة طويلة. والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO)، على الرغم من أنها أحدث الأحزمة، فقد حملها عدد من الأبطال البارزين مثل كريس بيرد وهيربي هايد.

لكن أقدم الأحزمة الأربعة هو حزام الجمعية العالمية للملاكمة (WBA)، الذي تأسس قبل أكثر من 100 عام. وقد حمله جو لويس، بطل العالم للوزن الثقيل في الفترة من 1937 إلى 1949، لمدة 12 عامًا.

هذا النزال التاريخي يمثل فرصة لأحد الملاكمين لكتابة اسمه في كتب التاريخ كأول من يوحد الألقاب الأربعة في نزال واحد. إنه نزال يجمع بين القوة والمهارة والإرادة، ويستحضر إرثًا عريقًا من العظماء الذين سبق أن شكلوا ألقاب الملاكمة على مدى تاريخها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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