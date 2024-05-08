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شعلة أولمبياد باريس 2024 تصل الشواطئ الفرنسية

وتتخذ السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة شعلة أولمبياد باريس 2024، بينما ينظم بعض منتقدي دورة الألعاب الأولمبية مظاهرات احتجاجية.

فريق التحرير by فريق التحرير
شعلة أولمبياد باريس 2024

وصلت شعلة أولمبياد باريس 2024 إلى مدينة مرسيليا، ثاني أكبر مدن فرنسا، اليوم، بعد رحلة عبر البحر الأبيض المتوسط من اليونان.

وتعتبر هذه المحطة هامة في مسار الشعلة قبل وصولها إلى وجهتها النهائية في العاصمة الفرنسية في 26 تموز/يوليو المقبل، حيث ستضيء المرجل الأولمبي إيذانا ببدء الدورة الأولمبية.

وتم استقبال الشعلة الواصلة على متن السفينة “بيليم” التي أبحرت من اليونان بعد إيقادها في أولمبيا القديمة بحفل كبير في الميناء القديم لمرسيليا، حضره كبار المسؤولين الفرنسيين، وشخصيات رياضية بارزة، وحشد كبير من الجماهير.

ورافق وصول الشعلة عرض بحري كبير شارك فيه ألف قارب، وعرض للألعاب النارية تميز باستخدام “قصاصات ورق قابلة للتحلل”. كما تم إشعال المرجل الأولمبي للمرة الأولى في الميناء القديم بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وستبقى الشعلة في مرسيليا ليوم واحد، قبل أن تبدأ رحلتها عبر 69 مدينة فرنسية أخرى في طريقها إلى باريس.

ومن المقرّر أن تقطع الشعلة مسافة إجمالية تزيد عن 10 آلاف كيلومتر، وستحملها مجموعة متنوعة من الأشخاص، بما في ذلك الرياضيون، والفنانون، والمشاهير.

وتتخذ السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة الشعلة خلال رحلتها.

وقد تم نشر آلاف من أفراد الشرطة في مرسيليا، كما تم استخدام طائرات بدون طيار وطائرات هليكوبتر لمراقبة مسار الشعلة.

على الرغم من الحماس الكبير الذي يحيط بوصول الشعلة، إلا أن بعض منتقدي أولمبياد باريس نظموا مظاهرات احتجاجية في مرسيليا.

ويتهم هؤلاء المنتقدون المنظمين بإهدار الأموال، وتجاهل القضايا البيئية، وعدم احترام حقوق الإنسان.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...