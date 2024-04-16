شراكة بين موسم الرياض والمجلس العالمي للملاكمة

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن توقيع شراكة رسمية جمعت بين موسم الرياض والمجلس العالمي للملاكمة (WBC) لتقديم فعاليات ملاكمة استثنائية خلال نسخة العام 2024.

وتسعى هذه الشراكة إلى نشر رياضة الملاكمة وتعزيز القيم الإيجابية التي تنادي بها، مثل التنافسية والروح الرياضية والاحترام. كما ستتضمن برامج مسؤولية اجتماعية تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية ومساعدة المحتاجين.

ويشمل التعاون بين موسم الرياض والمجلس العالمي للملاكمة تنظيم العديد من الفعاليات المميزة، أبرزها نزال “4 Crown Showdown” على لقب بطولة العالم بلا منازع لفئة الوزن الخفيف الثقيل (175 رطلاً) بين بطل العالم الحالي ديمتري بيفول والمتحدي أرتور بيتربيف.

كما ستشهد المملكة إقامة نزالات “5 vs 5 a Riyadh Season Original” التي تجمع نخبة من أبطال الملاكمة من مختلف الأوزان في مواجهات مثيرة.

أسماء لامعة في عالم الملاكمة تتنافس في حلبة موسم الرياض

يشارك في نزالات “4 Crown Showdown” و”5 vs 5 a Riyadh Season Original” نخبة من أبرز نجوم الملاكمة في العالم، بما في ذلك:

ديمتري بيفول: بطل العالم الحالي للوزن الخفيف الثقيل

أرتور بيتربيف: بطل العالم في WBC وIBFوWBO لفئة الوزن الخفيف الثقيل

دانييل دوبوا: ملاكم بريطاني متميز في فئة الوزن الثقيل

تشانع زيلي: ملاكم صيني عملاق في فئة الوزن الثقيل

ديونتاي وايلدر: بطل العالم السابق للوزن الثقيل في WBC

نيك بول: بطل كوينزبيري للوزن الريشة

راي فورد: بطل العالم الأمريكي للوزن الريشة

حمزة شيراز: بطل WBC الفضي والكومنولث للوزن المتوسط

أوستن ويليامز: ملاكم أمريكي متميز في فئة الوزن المتوسط

ويلي هاتشينسون: بطل كوينزبيري للوزن الخفيف الثقيل وبطل العالم السابق للهواة

كريج ريتشاردز: بطل بريطاني سابق ومنافس لقب WBA العالمي للوزن الخفيف الثقيل