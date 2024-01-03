شهدت القرية الرياضية الأثرية بمغيراء بمحافظة العُلا انطلاقة مذهلة لمهرجان مزايين الصقور في إطار كأس العُلا .

حيث بدأت أمس منافسات هذا الحدث البارز الذي يجمع بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

تميز هذا المهرجان بوجود جوائز تاريخية تصل إلى 60 مليون ريال، مما يجعله أحد أبرز وأعلى المسابقات عالمياً في عالم الصقور.



تجسد مسابقة المزاين المسار الرابع ضمن كأس العُلا للصقور، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، وتقدم جوائز مالية هائلة بقيمة 10.2 ملايين ريال، حيث يبدأ الحدث كل يوم اعتبارًا من الساعة 8:00 مساءً.

ووفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية”، تألق صقور الفائزين، حيث تمكن الصقر “عسير” لبرغش المنصوري من الفوز بلقب الأجمل في فئة “حر فرخ محليين” وحصد جائزة قيمتها 700 ألف ريال.

وجاء في المركز الثاني الصقر “النادر” لمحمد بن إبراهيم البوعينين، وحاز على 400 ألف ريال، بينما احتل الصقر “ريمان” لغانم بن مدعث الدوسري المركز الثالث ونال جائزة قدرها 300 ألف ريال.

كما حصل الصقر “قنيف” لعبدالله بن راشد المري على المركز الرابع وجائزة 200 ألف ريال، واحتل الصقر “جمران” لبرغش المنصوري المركز الخامس بجائزة قيمتها 100 ألف ريال.

فيما يتعلق بفئة “حر من حر قرناس محليين”، نجح غانم بن مدعث الدوسري في حصد لقب الأجمل والوصيف من خلال الصقرين “شعاق” و”النادر”، وحصل على جوائز تبلغ 700 ألف ريال و400 ألف ريال على التوالي.

وجاء الصقر “سلمان” لخالد بن عايض العطاوي في المركز الثالث ونال جائزة قدرها 300 ألف ريال، فيما نال الصقران “شرعان” و”سيف” لمحمد إبراهيم البوعينين المركزين الرابع والخامس بجوائز 200 ألف ريال و100 ألف ريال على التوالي.