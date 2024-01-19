رالي دكار السعودية: الإسباني ساينس يتوّج باللقب

أحرز السائق الإسباني كارلوس ساينس لقب رالي دكار السعودية ليحقق إنجازاً تاريخياً ويصبح أكبر المتوجين في هذه البطولة الصحراوية الشهيرة.

وهي المرة الرابعة التي يتوّج فيها الإسباني البالغ من العمر 61 عاماً باللقب في مسيرته عامة والثانية في الأراضي السعودية بعد نسخة 2020.

بدأ ساينس البطولة بشكل جيد، وحافظ على الصدارة منذ نهاية المرحلة السادسة، ولم يتخل عنها حتى النهاية، بفضل أدائه المتميز ومساعدة زميليه السويدي ماتياس إكستروم و”مستر دكار” الفرنسي الآخر ستيفان بيترهانسيل.

أما الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، فقد مني بخسارة مؤلمة في المرحلة الحادية عشرة، بعدما تأخر كثيراً بسبب مشكلة ميكانيكية، ليخسر فرصة الفوز باللقب للمرة الأولى في مسيرته.

وخسر ناصر العطية، بطل العالم للراليات ثلاث مرات، فرصة الاحتفاظ باللقب للعام الثالث توالياً، بعدما تعرض لسلسلة من المشاكل، فيما أطاح حادث انقلاب تعرض له السعودي يزيد الراجحي بآماله في الفوز باللقب المنظم في بلاده.

وفي فئة الدراجات النارية، توّج الأميركي ريكي برابيك باللقب للمرة الثانية في مسيرته، بعد عام 2020 حين كان أول أميركي يحقق هذا الانجاز.

كيف فاز ساينس بلقب رالي دكار السعودية؟

أحكم ساينس قبضته على الصدارة منذ نهاية المرحلة السادسة، وحقق الفوز في أربع مراحل من أصل 12 مرحلة في البطولة، وهو أكبر عدد من الانتصارات في فئة السيارات.

ساعد ساينس زميله إكستروم على الفوز بالمرحلة التاسعة، وهي المرحلة التي تأهل فيها ساينس إلى المرحلة الثانية عشر الحاسمة.

قدم بيترهانسل أداءً مميزاً في المرحلة الثانية عشرة، حيث احتل المركز الثالث، مما ساعد ساينس على تأمين الفوز باللقب.

وبهذا الانتصار، يثبت ساينس أنه لا يزال أحد أفضل السائقين في العالم، ويؤكد أنه قادر على المنافسة على اللقب في المستقبل.