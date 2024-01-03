رالي داكار السعودية ينطلق من العلا ويختتم في ينبع

تنطلق يوم الجمعة منافسات النسخة الخامسة من سباق رالي داكار السعودية 2024، بمشاركة 434 مركبةً في مختلف الفئات، يتقدمهم القطري ناصر العطية المتوج باللقب 5 مرات.

ويستمر السباق حتى 19 كانون الأثاني/يناير الجاري وتتخطى مسافته 7800 كلم حيث سينطلق من مدينة العلا وينتهي في ينبع.

وتعد النسخة الحالي الـ46 من السباق الذي عرف سابقاً باسم رالي باريس – داكار حيث كان ينطلق من العاصمة الفرنسية وينتهي في العاصمة السنغالية، مروراً بمدن أوروبية وأفريقية.

ويقام الرالي للسنة الخامسة على التوالي في الأراضي السعودية، بعدما تنقل إلى العديد من الدول بينها البيرو وباراغواي والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وغيرها في أوروبا مثل هنغاريا ورومانيا.

وكشف المنظمون أن 60% من مسارات الرالي جديدة وتتميز بأنها تمر في مناطق أثرية تضم أنواعاً مختلفة من التضاريس.

ويشارك في رالي داكار السعودية 778 مشاركًا يمثلون 72 دولة من مختلف أنحاء العالم، بينهم 46 سائقة، منهن 34 في فئة داكار كلاسيك.

وستكون منافسات الفئات في رالي داكار السعودية وفقاً لما يلي:

137 دراجةً نارية

72 سيارة سباق

46 شاحنة

42 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3”

36 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4”

10 درّاجات نارية رُباعية العجلات

66 سيارة كلاسيكية

14 شاحنة كلاسيكية

المرحلة التاريخ الانطلاق والوصول تمهيدية الجمعة، ٥ يناير ٢٠٢٤ العلا – العلا 1 السبت، ٦ يناير ٢٠٢٤ العلا – الحناكية 2 الأحد، ٧ يناير ٢٠٢٤ الحناكية – الدوادمي 3 الاثنين، ٨ يناير ٢٠٢٤ الدوادمي – السالمية 4 الثلاثاء، ٩ يناير ٢٠٢٤ السالمية – الهفوف 5 الأربعاء، ١٠ يناير ٢٠٢٤ الهفوف – الشبيطة 6 الخميس، ١١ يناير ٢٠٢٤

الجمعة، ١٢ يناير ٢٠٢٤ الشبيطة – الشبيطة 7 الأحد، ١٤ يناير ٢٠٢٤ الرياض – الدوادمي 8 الاثنين، ١٥ يناير ٢٠٢٤ لدوادمي – حائل 9 الثلاثاء، ١٦ يناير ٢٠٢٤ حائل – العلا 10 الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤ العلا – العلا 11 الخميس، ١٨ يناير ٢٠٢٤ العلا- ينبع 12 الجمعة، ١٩ يناير ٢٠٢٤ ينبع – ينبع

وفي فئة مستقبل داكار – المهمة 1000 يشارك 10 مركبات هي:

سيارة واحدة

شاحنة واحدة

مركبتان فئة “تي 3”

6 دراجات نارية

مسار رالي دكار السعودية

ينقسم مسار رالي داكار السعودية إلى 12 مرحلة أساسية وواحدة تمهيدية، وتمتد منافساته على مدار 15 يومًا، يخوض خلالها السائقون والمركبات على حد سواء، تحديًا لقدرتهم على تحمل أقسى التجارب في عالم رياضة المحركات.

وتصل المسافة الإجمالية للرالي إلى أكثر من 7891 كلم، منها 4827 كلم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

ويبدأ الرالي بمرحلة تمهيدية تنطلق من العلا ويكون اليوم الختامي بالوصول إلى ينبع.