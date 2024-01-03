فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inرياضات أخرىآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأخبار عربيةرياضة

رالي داكار السعودية ينطلق من العلا ويختتم في ينبع

تشهد مدينة العلا الجمعة انطلاقَ منافسات النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، التي تستمر حتى يوم 19 يناير الجاري، بمشاركة 434 مركبةً في مختلف فئات السباق، وبمسافة تتخطى 7800 كلم.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
رالي داكار السعودية

تنطلق يوم الجمعة منافسات النسخة الخامسة من سباق رالي داكار السعودية 2024، بمشاركة 434 مركبةً في مختلف الفئات، يتقدمهم القطري ناصر العطية المتوج باللقب 5 مرات.

ويستمر السباق حتى 19 كانون الأثاني/يناير الجاري وتتخطى مسافته 7800 كلم حيث سينطلق من مدينة العلا وينتهي في ينبع.

وتعد النسخة الحالي الـ46 من السباق الذي عرف سابقاً باسم رالي باريس – داكار حيث كان ينطلق من العاصمة الفرنسية وينتهي في العاصمة السنغالية، مروراً بمدن أوروبية وأفريقية.

ويقام الرالي للسنة الخامسة على التوالي في الأراضي السعودية، بعدما تنقل إلى العديد من الدول بينها البيرو وباراغواي والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وغيرها في أوروبا مثل هنغاريا ورومانيا.

وكشف المنظمون أن 60% من مسارات الرالي جديدة وتتميز بأنها تمر في مناطق أثرية تضم أنواعاً مختلفة من التضاريس.

ويشارك في رالي داكار السعودية 778 مشاركًا يمثلون 72 دولة من مختلف أنحاء العالم، بينهم 46 سائقة، منهن 34 في فئة داكار كلاسيك.

وستكون منافسات الفئات في رالي داكار السعودية وفقاً لما يلي:

  • 137 دراجةً نارية
  • 72 سيارة سباق
  • 46 شاحنة
  • 42 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3”
  • 36 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4”
  • 10 درّاجات نارية رُباعية العجلات
  • 66 سيارة كلاسيكية
  • 14 شاحنة كلاسيكية
المرحلةالتاريخالانطلاق والوصول
تمهيديةالجمعة، ٥ يناير ٢٠٢٤العلا – العلا
1السبت، ٦ يناير ٢٠٢٤العلا – الحناكية
2الأحد، ٧ يناير ٢٠٢٤الحناكية – الدوادمي
3الاثنين، ٨ يناير ٢٠٢٤الدوادمي – السالمية
4الثلاثاء، ٩ يناير ٢٠٢٤السالمية – الهفوف
5الأربعاء، ١٠ يناير ٢٠٢٤الهفوف – الشبيطة
6الخميس، ١١ يناير ٢٠٢٤
الجمعة، ١٢ يناير ٢٠٢٤		الشبيطة – الشبيطة
7الأحد، ١٤ يناير ٢٠٢٤الرياض – الدوادمي
8الاثنين، ١٥ يناير ٢٠٢٤لدوادمي – حائل
9الثلاثاء، ١٦ يناير ٢٠٢٤حائل – العلا
10الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤العلا – العلا
11الخميس، ١٨ يناير ٢٠٢٤العلا- ينبع
12الجمعة، ١٩ يناير ٢٠٢٤ينبع – ينبع

وفي فئة مستقبل داكار – المهمة 1000 يشارك 10 مركبات هي:

  • سيارة واحدة
  • شاحنة واحدة
  • مركبتان فئة “تي 3”
  • 6 دراجات نارية

مسار رالي دكار السعودية

ينقسم مسار رالي داكار السعودية إلى 12 مرحلة أساسية وواحدة تمهيدية، وتمتد منافساته على مدار 15 يومًا، يخوض خلالها السائقون والمركبات على حد سواء، تحديًا لقدرتهم على تحمل أقسى التجارب في عالم رياضة المحركات.

وتصل المسافة الإجمالية للرالي إلى أكثر من 7891 كلم، منها 4827 كلم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

ويبدأ الرالي بمرحلة تمهيدية تنطلق من العلا ويكون اليوم الختامي بالوصول إلى ينبع.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا