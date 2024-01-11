رالي داكار السعودية.. حادث انقلاب خطير يطيح بآمال الراجحي

تعرض السائق السعودي يزيد الراجحي ومساعده الملاح الألماني تيمو غوتشالك لحادث انقلاب سيارتهم “تويوتا هايلوكس أوفردرايف” خلال المرحلة السادسة من رالي داكار السعودية اليوم الخميس، ما أدى إلى تحطمها.

وذكر الموقع الرسمي لرالي داكار السعودية أن سيارة الراجحي متصدر الرالي بعد 5 مراحل انقلبت بعد 51 كلم من القسم الأول في المرحلة الخاصة السادسة، ما سبب لها أضراراً لا يمكن إصلاحها فوراً.

وأكد الموقع أن الراجحي وغوتشالك خرجا من السيارة سليمين وأنهما بحالة جيدة.

وقضى الحادث على آمال الراجحي بالفوز بالرالي الصحراوي الذي تحتضنه بلاده للعام الخامس توالياً، بعدما كان يتصدر الترتيب العام بفارق 09:03 دقيقة عن حامل اللقب القطري ناصر العطية.

وتوقع الموقع الرسمي للرالي أن يستأنف الراجحي الرالي بدءًا من المرحلة الخاصة السابعة يوم الأحد، مستفيداً من يوم السبت (عطلة) لإنجاز التصليحات في سيارته مع الامتثال لجميع قواعد السلامة المنصوص عليها في أنظمة الاتحاد الدُّوَليّ للسيارات (فيا)، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ينبغي ألا يكون القفص المقاوم للانطباق في المقصورة الذي يحمي السائق وملّاحه في حالة تعرض السيارة لحادثٍ وتدحرجها، ملتويًا أو مصاباً بتلف”.

ونشرت صورة للسائق السعودي البالغ 42 عاماً بجانب السيارة المتضررة وبصحبته رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل وهو يحمل بيديه جهاز تعليق السيارة.